快訊

決戰中台灣…盧秀燕喊：扁貪汙腐敗、小英的人貪汙 給民進黨16年夠了

MLB／洋基搶不到山本關鍵 美媒爆料不想讓身價超過柯爾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車成移動空汙 竹縣議員盼提高補助提高換購意願

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣環保局表示，新竹縣每年編列6百萬元補助汰舊、新購電動機車，還可申請環境部補助溫室氣體減量獎勵，最低保證每輛1千元。記者黃羿馨／攝影
新竹縣環保局表示，新竹縣每年編列6百萬元補助汰舊、新購電動機車，還可申請環境部補助溫室氣體減量獎勵，最低保證每輛1千元。記者黃羿馨／攝影

今年度審計部報告書指出，新竹縣機車平均到檢率為84.3%，跟去年79.15%比提升5%，但新竹縣議員朱健銘認為，機車仍是嚴重的移動汙染，因應淨零碳排，是否提高新購電動車補助，或開放免費停車提高誘因？新竹縣環保局表示，新竹縣每年編列6百萬元補助汰舊、新購電動機車，還可申請環境部補助溫室氣體減量獎勵，最低保證每輛1千元。

朱健銘指出，機車是嚴重的移動汙染，為有效防制空氣汙染，中央力推四行程與二行程電動機車換購，並減免牌照稅及燃料稅，較油車可省下一筆稅金，且新竹縣環保局也提供新購、汰舊換新3千至6千元補助金，但比起雲林縣3千至2萬5千元、彰化縣的3千至8千元、屏東縣的3千至1萬5千元，補助金額對換購電動機車誘因有限。

朱健銘強調，全台大力推廣電動機車，許多縣市甚至開放公有機車格供電動機車免費停，新竹縣為科技大城，是否創造換購電動機車的誘因？如果環保局補助金額不夠多，是否可以換個方式提升換車誘因，例如開放公有停車格，以停車半價的優惠方式吸引更多民眾換電動車？

此外，朱健銘也表示，新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉及峨眉鄉等6鄉鎮機車到檢率低於新竹縣平均，憂心造成空氣汙染。

新竹縣環保局表示，關於機車電動車補助經費來源包括經濟部、環境部均全國統一、沒有限額，各縣市有差異，是因各縣市另外編列空汙基金加碼補助，新竹縣每年編列6百萬經費，由於提高補助金，申請名額就會減少，環保局將適時調整補助。

環保局表示，今年環保局編列補助淘汰老舊機車2千900輛，每輛1千元；新購重型電動機車8百輛，每輛3千元；新購輕型、清小型電動機車1百輛，每輛1千元；汰舊換購電動機車獎勵金3百輛，每輛2千元，若汰舊車設籍新竹縣，再申請環境部補助溫室氣體減量獎勵2千元，最高可領6千元補助，至於2024年補助案尚在辦理中，原則比照今年補助項目辦理。

至於6鄉鎮到檢率低，環保局表示，因尖石、五峰沒有機車定檢站，加上幅員廣大，環保局已主動提供移動式定檢服務，今年已執行尖石8次、五峰5次，並通知鄉公所協助通知民眾機車定檢。至於北埔、峨眉稽查不易，民眾也僅短程使用機車，像是載小朋友、買菜，還有一些老車收藏家喜歡收藏老式機車，但不會註銷車牌，也不會去定檢，造成到檢率低的問題。

新竹縣每年編列6百萬經費補助電動車汰舊換新，由於提高補助金，申請名額就會減少，環保局將適時調整補助。圖／新竹縣環保局提供
新竹縣每年編列6百萬經費補助電動車汰舊換新，由於提高補助金，申請名額就會減少，環保局將適時調整補助。圖／新竹縣環保局提供

新竹 電動機車 環境部

延伸閱讀

趙少康曝父母死於肺腺癌 蘇一峰證實：盼他當選改善空汙

能海電動機車智能充電樁 同時獲取2項發明專利

不再「抓龜走鱉」！儀器可抓煙囪排放超標汙染物 南市環保局著手測試

新竹縣今起可超商借還圖書館藏書 還可抽500元超商禮卡

相關新聞

印度人為愛落腳新竹 拉茶賣出口碑

來自印度的Manoj Shanker為愛來台定居，5年來致力推廣家鄉傳統拉茶滋味，一路從餐車、攤位做到店面，如今不僅擁有...

機車成移動空汙 竹縣議員盼提高補助提高換購意願

今年度審計部報告書指出，新竹縣機車平均到檢率為84.3%，跟去年79.15%比提升5%，但新竹縣議員朱健銘認為，機車仍是...

竹市香山定點臨托29日上路 達成全市一區一定點臨托

新竹市府積極建立友善托育環境，繼今年4月增設東區夜間及假日定點臨托服務後，市府今指出，香山區親子館定點臨托服務也將於本月...

竹縣高中量能不足 引候選人口水戰

新竹縣高中職量能不足，116學年度恐有5百多名學生必須遠赴鄰近縣市讀書，引發家長不滿，醞釀北上向中央陳情抗議，而問題也衍...

苗市身障車格 將取消全時免費

苗栗市路邊收費停車格過去提供身障者專用車格全時段免費優惠，未料許多有身障專用識別證的車輛一停就是3、5天，儼然成為「釘子...

捐血送電影票、抵用券 新竹巨城購物中心募1224袋熱血

每年冬季正是醫療用血迫切需求之際，新竹捐血中心近日缺血，又以AB型庫存最告急。新竹Big City遠東巨城購物中心今天攜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。