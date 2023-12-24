機車成移動空汙 竹縣議員盼提高補助提高換購意願

今年度審計部報告書指出，新竹縣機車平均到檢率為84.3%，跟去年79.15%比提升5%，但新竹縣議員朱健銘認為，機車仍是嚴重的移動汙染，因應淨零碳排，是否提高新購電動車補助，或開放免費停車提高誘因？新竹縣環保局表示，新竹縣每年編列6百萬元補助汰舊、新購電動機車，還可申請環境部補助溫室氣體減量獎勵，最低保證每輛1千元。

朱健銘指出，機車是嚴重的移動汙染，為有效防制空氣汙染，中央力推四行程與二行程電動機車換購，並減免牌照稅及燃料稅，較油車可省下一筆稅金，且新竹縣環保局也提供新購、汰舊換新3千至6千元補助金，但比起雲林縣3千至2萬5千元、彰化縣的3千至8千元、屏東縣的3千至1萬5千元，補助金額對換購電動機車誘因有限。

朱健銘強調，全台大力推廣電動機車，許多縣市甚至開放公有機車格供電動機車免費停，新竹縣為科技大城，是否創造換購電動機車的誘因？如果環保局補助金額不夠多，是否可以換個方式提升換車誘因，例如開放公有停車格，以停車半價的優惠方式吸引更多民眾換電動車？

此外，朱健銘也表示，新埔鎮、關西鎮、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉及峨眉鄉等6鄉鎮機車到檢率低於新竹縣平均，憂心造成空氣汙染。

新竹縣環保局表示，關於機車電動車補助經費來源包括經濟部、環境部均全國統一、沒有限額，各縣市有差異，是因各縣市另外編列空汙基金加碼補助，新竹縣每年編列6百萬經費，由於提高補助金，申請名額就會減少，環保局將適時調整補助。

環保局表示，今年環保局編列補助淘汰老舊機車2千900輛，每輛1千元；新購重型電動機車8百輛，每輛3千元；新購輕型、清小型電動機車1百輛，每輛1千元；汰舊換購電動機車獎勵金3百輛，每輛2千元，若汰舊車設籍新竹縣，再申請環境部補助溫室氣體減量獎勵2千元，最高可領6千元補助，至於2024年補助案尚在辦理中，原則比照今年補助項目辦理。