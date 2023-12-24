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印度人為愛落腳新竹 拉茶賣出口碑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
「Mytearoom15」老闆娘吳蓓苓（右）是新竹在地人，和先生Manoj Shanker在英國念書時相識相戀，因為喜歡台灣的生活，選擇一起在新竹定居。記者郭政芬／攝影
「Mytearoom15」老闆娘吳蓓苓（右）是新竹在地人，和先生Manoj Shanker在英國念書時相識相戀，因為喜歡台灣的生活，選擇一起在新竹定居。記者郭政芬／攝影

來自印度的Manoj Shanker為愛來台定居，5年來致力推廣家鄉傳統拉茶滋味，一路從餐車、攤位做到店面，如今不僅擁有一批忠實顧客，還計畫拓點到外縣市，期盼透過拉茶讓更多人認識印度文化。

Manoj Shanker在英國念書時認識台籍妻子吳蓓苓，因吳蓓苓喜歡台灣的生活，所以婚後在新竹定居。來台後，他發現民眾常把印度拉茶跟馬來西亞的拉茶搞混，於是有了推廣念頭，在妻子的支持下，一點一滴累積實力，曾獲2019韓國釜山國際技能人大賽肯定，也獲邀在IAFBC國際亞洲食品飲料挑戰賽擔任評審，而他調製的飲品也漸漸做出口碑。

Manoj Shanker指出，馬來西亞的拉茶是加煉乳，印度拉茶只加鮮奶，口感較濃厚順口，若是想要味道更濃郁豐富，則會使用印度獨特香料瑪莎拉。而且，印度拉茶不只是茶，更蘊含印度文化，是印度人不可或缺的精神糧食，竹科有許多印度籍工程師會特別前來品嚐，他也因此結交不少同鄉。

雖然製作一杯印度拉茶需要2、3分鐘，比起其他手搖飲更花時間，但不少民眾願意等，甚至有台北、台中旅客慕名而來，讓Manoj Shanker大感驚訝「台灣人很願意嘗試新口味」，也讓他興起到外縣市展店計畫，想與更多人分享家鄉滋味。

印度 馬來西亞 多人

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