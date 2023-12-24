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竹縣高中量能不足 引候選人口水戰

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

新竹縣高中職量能不足，116學年度恐有5百多名學生必須遠赴鄰近縣市讀書，引發家長不滿，醞釀北上向中央陳情抗議，而問題也衍生竹縣立委候選人交鋒，藍綠陣營各自數落中央與地方政府無作為。

新竹縣平均一年有5600名國中畢業生，雖然目前縣內3所國立高中與2所縣立高中尚能負荷，但教育局盤點5校未來5年增班收容員額僅1034名，不及增加的畢業生人數1677名，恐面臨僧多粥少局面。

民眾表示，有些孩子為了比較好的受教環境已搭火車通勤到竹市上課，希望未來的孩子不會越跑越遠，甚至要到其他縣市就學；教育局則說，地方財政吃緊，縣立高中新設班級及擴校將對地方造成嚴重負擔，希望國教署協助國立高中增班。

新竹縣議員邱靖雅發起家長寫信到中央活動，強調學校量能不足問題不該都由地方承擔，呼籲中央再設1所國立高中，「目前家長對中央未提出具體辦法不滿，醞釀明年1月進一步抗爭」。

校園僧多粥少問題延燒到區域立委選情，國民黨立委林思銘認為縣府已盡最大能力解決，中央不應該問題都丟給地方；民進黨立委候選人曾聖凱批評藍營地方政府長期忽略竹縣人口基數增加，加上失敗的都市計畫，才造成今天局面，強調不要政治操作；時代力量候選人王婉諭也說縣府沒有前瞻性思考，所以家長一次又一次集結吶喊抗議，盼中央積極協助地方改善。

新竹 林思銘 王婉諭 曾聖凱

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