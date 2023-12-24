聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗市身障車格 將取消全時免費

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗市路邊收費停車格過去提供身障者專用車格全時段免費優惠，未料許多有身障專用識別證的車輛一停就是3、5天，儼然成為「釘子戶」，讓其他身障民眾或旅客無法方便停車，抱怨連連。苗栗市公所決定明年元旦起調整方案，不再提供全時段免費優惠，盼能提高周轉率。

苗栗市是苗栗縣內最早實施路邊停車格收費的鄉鎮市，如民眾車輛持有乘載身障者的識別證，一般停車格享前3小時免費，畫有藍色線框的身障專用車格則是全時段免費。

不過，有民眾抱怨市區許多身障車位因為免費，經常長時間被占用，甚至3、5天沒開走，政府德政被少數人占據，實在很不公平。

苗栗市公所經檢討，決定參考其他縣市作法，取消身障車位全時段免費措施，未來持有身障識別證的車輛無論停在一般停車位或身障車位，都只有前3小時免費。

苗栗縣肢體傷殘自強協會理事、市民代表會副主席王封台說，現擁有身心障礙者專用停車位識別證的車輛已很多，基於使用者付費原則，公所新措施算是合理。

身障者 車位 苗栗縣

延伸閱讀

消除「釘子戶」 苗市身障專屬停車格不再全時段免費

宋枝恩認愛身障YouTuber 男友為名導兒「從判定全癱到半癱」展現正能量

苗栗身障發展中心5歲男童顱內出血送醫 外界投訴要真相

越夜越美麗 苗栗市街頭增添耶誕浪漫喜氣

相關新聞

印度人為愛落腳新竹 拉茶賣出口碑

來自印度的Manoj Shanker為愛來台定居，5年來致力推廣家鄉傳統拉茶滋味，一路從餐車、攤位做到店面，如今不僅擁有...

苗市身障車格 將取消全時免費

苗栗市路邊收費停車格過去提供身障者專用車格全時段免費優惠，未料許多有身障專用識別證的車輛一停就是3、5天，儼然成為「釘子...

捐血送電影票、抵用券 新竹巨城購物中心募1224袋熱血

每年冬季正是醫療用血迫切需求之際，新竹捐血中心近日缺血，又以AB型庫存最告急。新竹Big City遠東巨城購物中心今天攜...

鼓勵長者多動保健康 桃園副市長王明鉅：研擬出國旅遊獎勵

活到老、學到老。桃園市13區樂齡學習中心上百名銀髮長者今在桃園高中舉辦學習成果展，發表舞蹈、茶道、書法、編織和地方文史研...

消除「釘子戶」 苗市身障專屬停車格不再全時段免費

苗栗市是全縣率先實施路邊停車收費的鄉鎮市，也帶動頭份、竹南兩大市鎮相繼跟進，但苗栗市的公有停車格提供的身障專屬停車位免費...

桃園YouBike2.0 龜山先啟用

桃園市YouBike2.0來了！桃園市今年完成YouBike2.0系統發包作業，考量龜山區鄰近新北市，有跨區騎用需求，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。