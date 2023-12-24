苗市身障車格 將取消全時免費

苗栗市路邊收費停車格過去提供身障者專用車格全時段免費優惠，未料許多有身障專用識別證的車輛一停就是3、5天，儼然成為「釘子戶」，讓其他身障民眾或旅客無法方便停車，抱怨連連。苗栗市公所決定明年元旦起調整方案，不再提供全時段免費優惠，盼能提高周轉率。

苗栗市是苗栗縣內最早實施路邊停車格收費的鄉鎮市，如民眾車輛持有乘載身障者的識別證，一般停車格享前3小時免費，畫有藍色線框的身障專用車格則是全時段免費。

不過，有民眾抱怨市區許多身障車位因為免費，經常長時間被占用，甚至3、5天沒開走，政府德政被少數人占據，實在很不公平。

苗栗市公所經檢討，決定參考其他縣市作法，取消身障車位全時段免費措施，未來持有身障識別證的車輛無論停在一般停車位或身障車位，都只有前3小時免費。

苗栗縣肢體傷殘自強協會理事、市民代表會副主席王封台說，現擁有身心障礙者專用停車位識別證的車輛已很多，基於使用者付費原則，公所新措施算是合理。