鼓勵長者多動保健康 桃園副市長王明鉅：研擬出國旅遊獎勵

活到老、學到老。桃園市13區樂齡學習中心上百名銀髮長者今在桃園高中舉辦學習成果展，發表舞蹈、茶道、書法、編織和地方文史研究課程內容，副市長王明鉅稱讚連連，同時表示市府為鼓勵長者多參加活動，正在設計獎勵方案，表現最佳者有機會出國去玩，而市府也會持續與樂齡中心、民間協會合作持續拓點，提供更多元的課程。

桃園鼓勵銀髮族多學多動，13個行政區都設有樂齡學習中心，依內容及場地安排，課程遍布全市121處學校及社區活動中心；其中，平鎮學習中心將客家方口獅與音樂、故事結合成戲曲，將古蹟與社團結合的新屋學習中心開設樂齡舞蹈、合唱團和八音文化社，2地寓教於樂的課程內容都獲教育局訪視特優肯定。

除了樂齡學習中心，桃園也有區公所自辦長青學苑提供長者終身學習環境及機會。其中，位於桃園站前商圈新民大樓的桃園區長青學苑9月因建築物存在公安疑慮被迫停課一學期，不過桃園區公所已尋覓桃園光影文化館、北區老人會館及其他社區活動中心作為新基地，未來將委外營運，目前正辦理招標，預計1月評選廠商，力拼3、4月開課。