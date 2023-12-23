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消除「釘子戶」 苗市身障專屬停車格不再全時段免費

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市區內的身障專屬停車格明年元旦起身障車輛不再提供全時段免收費，改為僅限停車前3小時免費。記者胡蓬生／攝影
苗栗市區內的身障專屬停車格明年元旦起身障車輛不再提供全時段免收費，改為僅限停車前3小時免費。記者胡蓬生／攝影

苗栗市是全縣率先實施路邊停車收費的鄉鎮市，也帶動頭份、竹南兩大市鎮相繼跟進，但苗栗市的公有停車格提供的身障專屬停車位免費停車不限時數，導致有的身障車成了「釘子戶」，長期以來引發不少民怨，苗栗市公所檢討後決定參考六都模式，明年元旦起，專屬身障停車格比照一般車格，車障車免費停車僅限3小時，超出時間依正常標準收費。

苗栗市公所工務課指出，苗栗市區內畫定收費的公有停車格有1000多個，收費時段從周一至周五每天上午8點到晚間7點，每半小時收費10元，畫有藍框的專屬身障停車格，身障車輛可不限時數免費停車，但如果身障車輛停放在一般停車格，免費停車僅限3小時。

工務課表示，市公所經常接獲市民抱怨，有的身障車輛停在專屬停車格後就不再移動，形同長期占用，其他身障朋友要停車也不方便，因此參考各縣市及六都作法，停在專屬身障停車格的同一輛身障車不再全時段免收費，比照停放一般車格僅前3小時免費，目前市區身障專屬停車格數量有20多個。

苗栗縣肢體傷殘自強協會理事、市民代表會副主席王封台表示，現在擁有身心障礙者專用停車位識別證的車輛已有很多，專屬車格不該被長時間占用，基於使用者付費原則，未來專屬停車格停放的身障車提供3小時免費，應算是合理作法，對全體身障朋友停車需求也比較公平。

苗栗市區內的身障專屬停車格明年元旦起身障車輛不再提供全時段免收費，改為僅限停車前3小時免費。記者胡蓬生／攝影
苗栗市區內的身障專屬停車格明年元旦起身障車輛不再提供全時段免收費，改為僅限停車前3小時免費。記者胡蓬生／攝影
苗栗市區內的身障專屬停車格明年元旦起身障車輛不再提供全時段免收費，改為僅限停車前3小時免費。記者胡蓬生／攝影
苗栗市區內的身障專屬停車格明年元旦起身障車輛不再提供全時段免收費，改為僅限停車前3小時免費。記者胡蓬生／攝影

身障 車位 使用者

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