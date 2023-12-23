消除「釘子戶」 苗市身障專屬停車格不再全時段免費
苗栗市是全縣率先實施路邊停車收費的鄉鎮市，也帶動頭份、竹南兩大市鎮相繼跟進，但苗栗市的公有停車格提供的身障專屬停車位免費停車不限時數，導致有的身障車成了「釘子戶」，長期以來引發不少民怨，苗栗市公所檢討後決定參考六都模式，明年元旦起，專屬身障停車格比照一般車格，車障車免費停車僅限3小時，超出時間依正常標準收費。
苗栗市公所工務課指出，苗栗市區內畫定收費的公有停車格有1000多個，收費時段從周一至周五每天上午8點到晚間7點，每半小時收費10元，畫有藍框的專屬身障停車格，身障車輛可不限時數免費停車，但如果身障車輛停放在一般停車格，免費停車僅限3小時。
工務課表示，市公所經常接獲市民抱怨，有的身障車輛停在專屬停車格後就不再移動，形同長期占用，其他身障朋友要停車也不方便，因此參考各縣市及六都作法，停在專屬身障停車格的同一輛身障車不再全時段免收費，比照停放一般車格僅前3小時免費，目前市區身障專屬停車格數量有20多個。
苗栗縣肢體傷殘自強協會理事、市民代表會副主席王封台表示，現在擁有身心障礙者專用停車位識別證的車輛已有很多，專屬車格不該被長時間占用，基於使用者付費原則，未來專屬停車格停放的身障車提供3小時免費，應算是合理作法，對全體身障朋友停車需求也比較公平。
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