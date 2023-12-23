苗栗糧倉拚活化 修復工程動工

苗栗縣歷史建築「原台灣省糧食局苗栗倉庫」修復再利用工程昨天動工，將以保存建築原貌為原則修復活化，預計2026年完工，修繕完成後將為苗栗市區增加難得的大型館舍空間。未來活化定位構想研議作為傳承客家文化及青創重要據點，打造文學書房、親子學習客語及文化的共遊中心。

苗栗糧倉修復再利用工程曾流標達13次，終於在日前標出。此工程獲客委會核定補助7650萬元，總經費為8500萬元，昨天包括客委會主委楊長鎮、苗栗縣長鍾東錦等人都出席修復再利用工程。

苗栗縣文化觀光局指出，「ㄇ」字型的糧倉建築延續日本統治時期的米糧倉貯空間，不只見證苗栗農業的發展，也是在地產業與居民的共同記憶，2016年登錄為歷史建築，保存意義在於原建築的架構和形式與鐵道形成的街道紋理，見證台灣糧食販賣到國外的發展脈絡。

至於糧倉活化後將如何運用？楊長鎮認為現在許多客家小孩已不太會使用客語，防止客語流失刻不容緩，未來可朝親子參與客語、文化的共遊中心發展，也可推動設文學書房，展現客家文學活力。

鍾東錦也提出想法，認為糧倉貯存米穀，未來可推動傳承客家米食文化，甚至釀酒，結合米糧原有的特色意涵。具體活化方案待研議後推動。