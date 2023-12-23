新竹青創基地招10團隊 即起申請

為幫助青年實現創業夢，新竹縣政府與明新科技大學合作於2022年成立新竹青創基地（Hsinchu Startup Hub），今年已輔導培育21組青創團隊，地方SBIR提案通過率百分百，明年開放招募10組團隊進駐，即日起至明年1月12日受理青創團隊線上申請，邀請青年踴躍投件創業。

竹縣府教育局指出，在基地客製化輔導下，2023年進駐團隊表現優異，除多元拓展業務、爭取多項競賽獎金、研發補助外，更通過新竹縣2023年SBIR提案5案、新竹市2023年SBIR提案1案，分別以綠能監控、創新技術、線上平台、地方創生與食農教育等主題提案，通過率達100%。

新竹青創基地將提供多項創業資源，包含專家學者創業諮詢輔導、免費創業培力課程、企業媒合會及成果博覽會等資源，還有優惠的共享辦公空間及新創辦公室、免費共享學習教室、會議室及洽談室等場地租借服務，扶植青年追夢。

「支持青年朋友在創業第一步走得穩健。」縣長楊文科表示，縣府致力提供青年朋友圓夢創業的舞臺，透過青創基地提供一站式的全方位創業諮詢及輔導服務。青創團隊進駐申請資訊可上新竹青創基地官方網站查詢。