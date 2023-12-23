桃園YouBike2.0 龜山先啟用

桃園市YouBike2.0來了！桃園市今年完成YouBike2.0系統發包作業，考量龜山區鄰近新北市，有跨區騎用需求，市府在龜山區率先啟用2.0新系統，市長張善政昨出席啟用典禮表示，明年上半年全市417處1.0場站，將全面拆轉部分車柱裝設為2.0系統，並維持桃園YouBike前60分鐘免費政策。

桃園市原為YouBike1.0系統，但鄰近的雙北、新竹縣市都已陸續迎來2.0系統，市府交通局表示，1.0系統去年換約時延長到今年11月，張善政上任後按期程推動，12月推出YouBike2.0。

張善政說，YouBike2.0除了腳踏車，還有2.0E電輔車也會在明年2月上路，將是北北桃第一個啟用電輔車的城市。明年上半年會完成417處1.0站的轉換，未來5年將再增加330處YouBike2.0站。

交通局長張新福提醒，YouBike1.0全部拆轉前期，採和2.0共存「雙系統」營運模式。YouBike2.0特色在於車柱設置彈性，車頭就可方便過卡，也可用電子票證、手機繳費等多元支付。

交通局指出，為了加速場站拆轉為新系統，將增派工班辦理，第2階段以使用量高的桃園、中壢區為主，12月初已進場施作，預計明年1月5日前啟用，未來持續採同步施作、同步啟用的方式處理，明年上半年全面轉換為YouBike2.0。