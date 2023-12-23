聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園YouBike2.0 龜山先啟用

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園龜山區率先啟用YouBike2.0，已經有不少民眾搶先使用和體驗。記者鄭國樑／攝影
桃園龜山區率先啟用YouBike2.0，已經有不少民眾搶先使用和體驗。記者鄭國樑／攝影

桃園市YouBike2.0來了！桃園市今年完成YouBike2.0系統發包作業，考量龜山區鄰近新北市，有跨區騎用需求，市府在龜山區率先啟用2.0新系統，市長張善政昨出席啟用典禮表示，明年上半年全市417處1.0場站，將全面拆轉部分車柱裝設為2.0系統，並維持桃園YouBike前60分鐘免費政策。

桃園市原為YouBike1.0系統，但鄰近的雙北、新竹縣市都已陸續迎來2.0系統，市府交通局表示，1.0系統去年換約時延長到今年11月，張善政上任後按期程推動，12月推出YouBike2.0。

張善政說，YouBike2.0除了腳踏車，還有2.0E電輔車也會在明年2月上路，將是北北桃第一個啟用電輔車的城市。明年上半年會完成417處1.0站的轉換，未來5年將再增加330處YouBike2.0站。

交通局長張新福提醒，YouBike1.0全部拆轉前期，採和2.0共存「雙系統」營運模式。YouBike2.0特色在於車柱設置彈性，車頭就可方便過卡，也可用電子票證、手機繳費等多元支付。

交通局指出，為了加速場站拆轉為新系統，將增派工班辦理，第2階段以使用量高的桃園、中壢區為主，12月初已進場施作，預計明年1月5日前啟用，未來持續採同步施作、同步啟用的方式處理，明年上半年全面轉換為YouBike2.0。

YouBike 桃園 張善政

延伸閱讀

桃園YouBike2.0啟用目標747站 還要率先北北桃推電輔車

大陸中止ECFA 張善政：中央要實際動作、不要只是噴口水

蘇貞昌幫站台 鄭運鵬再批張善政「趕走台積電」

航空城張善政透露最新進度 星宇等8知名企業將進駐

相關新聞

新竹青創基地招10團隊 即起申請

為幫助青年實現創業夢，新竹縣政府與明新科技大學合作於2022年成立新竹青創基地（Hsinchu Startup Hub）...

桃園YouBike2.0 龜山先啟用

桃園市YouBike2.0來了！桃園市今年完成YouBike2.0系統發包作業，考量龜山區鄰近新北市，有跨區騎用需求，市...

苗栗糧倉拚活化 修復工程動工

苗栗縣歷史建築「原台灣省糧食局苗栗倉庫」修復再利用工程昨天動工，將以保存建築原貌為原則修復活化，預計2026年完工，修繕...

耶誕假期迎大湖草莓溫泉季 苗栗警方啟動交通疏導

苗栗大湖草莓季報到，這個週末適逢耶誕假期，加上寒流低溫，縣警局預估將湧入大量旅客前往大湖地區採果、泡溫泉，23日起啟動重...

林襄頂9度低溫大跳新舞！被新竹強風嚇壞 瀏海噴5層定型液招架不住

啦啦隊女神林襄今天到新竹出席活動，頂著9度低溫穿著清涼啦啦隊服大跳新舞，「襄民」擠爆現場，更有粉絲前一天特地從高雄北上排...

林右昌視察竹北市縣政二路 鄭朝方爭取1.7億元補助改善人行空間

新竹縣竹北市推動全市人本交通及通學步道環境改善，陸續爭取內政部國土管理署經費補助，今年續獲中央補助6100萬元進行光明一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。