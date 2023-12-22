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耶誕假期迎大湖草莓溫泉季 苗栗警方啟動交通疏導

中央社／ 苗栗縣22日電
苗栗大湖草莓季。聯合報系資料照片
苗栗大湖草莓季。聯合報系資料照片

苗栗大湖草莓季報到，這個週末適逢耶誕假期，加上寒流低溫，縣警局預估將湧入大量旅客前往大湖地區採果、泡溫泉，23日起啟動重點路段監控車流、疏導，維持交通順暢。

苗栗縣警察局交通隊今天表示，根據向交通部公路局中區養護工程分局調閱12月前3週湧入大湖及泰安鄉草莓溫泉區車流量，總計達13萬2281車次，平均每週湧入約4萬4093車次。

交通隊指出，隨著草莓產季上市，加上低溫、耶誕節假期，預估本週湧入旅客可達6萬6000餘車次、19萬8000餘人次，明天起動員各分局及交通警察隊約200名警力投入交通疏導及為民服務各項工作，針對易壅塞路段執行監控車流，加強疏導作為。

警方表示，遊客欲前往大湖、泰安周邊草莓溫泉區可多利用替代道路，例如北部遊客可行駛國道1號南下，在苗栗出口下匝道，左轉行駛台6線，再右轉台3線，南部遊客可利用國道1號轉國道4號，匯出台3線繼續北上；若行駛國道3號，可於苑裡交流道下匝道，接續行駛縣道140線（東向），再左轉台3線（北上）。

草莓 國道 溫泉 苗栗縣 耶誕節

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