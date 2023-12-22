南投埔里、魚池拜拜輔選 蔡總統：8年花8千億都是基礎建設

蔡英文總統今下午南投縣，陪黨籍立委候選人蔡銘軒先後參拜埔里寶湖宮天地堂地母廟、魚池麒麟宮代化堂。蔡總統說，疫情成立口罩國家隊，獲得國際友誼，台灣晶片製造業成為世界重鎮，主政期間台灣GDP、總稅收大大增加，8年花8億前瞻建設，都是在投資基礎建設。

總統蔡英文表示，國家的財政收入是一直在增加，2016年她當總統時，台灣GDP是17.5兆，但今年將達到23兆，全國總稅收也從2015年的2.1兆，去年已經達到3.2兆，預估今年還會超過去年。

蔡總統說，對於全世界的經濟評等單位，常說台灣評等不夠的原因，就是基礎建設做得不夠，所以經濟才發展得不夠快，所以這幾年政府有錢，就去做基礎建設了，努力基礎建設一樣一樣做到位後，新經濟發展的速度能更快。

蔡英文總統舉例，生產晶片的重鎮在新竹，但新竹的寶山水庫，還有寶二水庫，乾旱時的儲水都只剩下3%，當時如果水庫不供應水的話，所有的晶片廠都要停工，最後水利署把石門水庫的水引到寶山水庫，並把台北翡翠水庫的水送到桃園石門水庫，這就是大家看不到的基礎建設。

蔡英文總統並強調，台灣現在的成就，已在國際社會上受到很多的尊敬，全世界各個重要國家的領袖聚在一起開會的時候，最後發表聲明中，有一項就是維護台海的和平穩定，都是我們大家共同關心的事情，任何一方都不可以片面改變現狀，全世界國家的共識。就是保護台灣現狀不可以被破壞。