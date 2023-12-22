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林襄頂9度低溫大跳新舞！被新竹強風嚇壞 瀏海噴5層定型液招架不住

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
啦啦隊女神林襄出席活動，頂新竹9度低溫強風，大跳自己新編的應援舞。記者巫鴻瑋／攝影
啦啦隊女神林襄出席活動，頂新竹9度低溫強風，大跳自己新編的應援舞。記者巫鴻瑋／攝影

啦啦隊女神林襄今天到新竹出席活動，頂著9度低溫穿著清涼啦啦隊服大跳新舞，「襄民」擠爆現場，更有粉絲前一天特地從高雄北上排隊一睹林襄風采，不過林襄還是被新竹的強風嚇到，連瀏海噴5層定型液都招架不住。

林襄說，出席活動前就已經預期新竹風會很大，但沒想到那麼大，一到會場就被強風吹得招架不住，就連辛苦整理的秀髮都已事先上了5層定型液，仍被強風吹到在風中狂舞，幸好主辦單位看她近期感冒，趕快讓她加上外套禦寒。

林襄今天受建商邀請與粉絲舉辦見面會，有不少粉絲不僅一大早天未亮就到場排隊，希望搶先與林襄近距離互動，更有一名粉絲前一晚就從高雄北上，到會場外排隊，順利搶得頭香，直呼很值得。

林襄心疼粉絲冒寒風排隊，不過也透漏因為自己代言建案，因此早就有買房的打算，最近也正在尋覓其他適合自住、投資的建案，首選條件就是要電梯大樓，最好還要高樓層、採光好的房型，因為喜歡曬太陽溫暖的感覺。

面對新竹高漲的房價，她也鼓勵粉絲及年輕人，雖然房價節節攀升，不過買房是人生目標之一，希望未來買房後，能跟粉絲及年輕朋友一起努力打拚，住上自己喜歡的愛巢。

見面會現場被粉絲擠爆，更有人前一天就北上頂刺骨寒風漏夜排隊，只為搶得與啦啦隊女神林襄近距離接觸的機會。記者巫鴻瑋／攝影
見面會現場被粉絲擠爆，更有人前一天就北上頂刺骨寒風漏夜排隊，只為搶得與啦啦隊女神林襄近距離接觸的機會。記者巫鴻瑋／攝影
啦啦隊女神林襄出席活動，頂新竹9度低溫強風，大跳自己新編的應援舞。記者巫鴻瑋／攝影
啦啦隊女神林襄出席活動，頂新竹9度低溫強風，大跳自己新編的應援舞。記者巫鴻瑋／攝影

林襄 粉絲 新竹 低溫

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