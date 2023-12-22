林右昌視察竹北市縣政二路 鄭朝方爭取1.7億元補助改善人行空間

新竹縣竹北市推動全市人本交通及通學步道環境改善，陸續爭取內政部國土管理署經費補助，今年續獲中央補助6100萬元進行光明一路人行步道第三期工程改善；竹北市長鄭朝方加碼力爭縣政二路人行空間及道路改善工程經費，內政部長林右昌今天與鄭朝方親訪竹北縣政二路視察，林右昌表示，本案將納入評估，將全力協助地方改善重要道路工程。

鄭朝方表示，縣政特區十字軸重要路段包含光明一路及縣政二路，其中光明一路人行步道第三期工程今年獲中央挹注6100萬，預計進行老舊人行道鋪面更新、增加人行道寬度、無障礙設施環境優化以及植栽綠美化等工作，總長約1850公尺。

鄭朝方進一步表示，縣政二路相較高鐵區更早開發，同樣是竹北重要交通命脈，而隨著竹北人口迅速增長，交通流量倍增，開發當時原可支應的路口，現今已成危險路口，加上行道樹囿於空間有限的樹穴，易竄生樹根致鋪面不平整；路口轉角、無障礙坡道、車道、停車格等道路配置，多處已不符現行規定及需求，市公所也提案力爭中央經費挹注改善。

鄭朝方提出的縣政二路人行空間及道路改善工程，總長2.2公里，目標新增19處行人庇護島、左轉車道、人行道鋪面改善、AC路面改善等；期盼改善人行環境安全，建構連續且無障礙人行空間，保障民眾通勤安全，預計總經費約1.7億。

林右昌回應，本案將納入評估，由公所提出完善整體規劃進行人行環境改善，將號誌、電桿、路樹根部隆起等所有障礙環節一併打通，肯定縣政十字軸路網全面規畫表，而非頭痛醫頭、腳痛醫腳的片段規畫，中央提供4年400億的經費，平均每年約100億提供地方政府申請，將全力協助地方改善重要道路工程。