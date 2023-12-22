苗栗糧倉修復再利用動工祈福 歷史建築朝活化之路起動

苗栗縣歷史建築「原台灣省糧食局苗栗倉庫」修復再利用工程上午辦動工祈福典禮，客委會主委楊長鎮、苗栗縣長鍾東錦等人參加，苗栗糧倉位於苗栗市中心地帶，將以保存建築原貌為原則修復活化，修繕完成後將為市區增加難得的大型館舍空間，未來活化定位構想將作為傳承客家文化及青創重要據點，包括文學書房、親子學習客語及文化的共遊中心，具體方式客委會、縣府都有建議，仍待研議推動。

苗栗縣文化觀光局指出，成「ㄇ」字型的糧倉建築位於苗栗市中心，延續日本統治時期的米糧倉貯空間，不只見證苗栗農業的發展，也是在地產業與居民共同記憶的一部分，2016年登錄為歷史建築，保存意義在於原建築的架構和形式與鐵道形成的街道紋理，見證台灣糧食販賣到國外的發展脈絡，是代表地方產業及凝聚地方共同生活意識的產業設施。

苗栗糧倉修復再利用工程先前曾流標多達13次，月前才標出。工程獲客委會核定補助7650萬元，總經費為8500萬元，工期750天，將以保存建築原貌為原則修復，展示米糧倉貯空間特色，未來可做為連結苗栗火車站、縣政中心、文化觀光局等重要節點，形成完整的文化街廓，供居民及遊客良好的休閒空間。