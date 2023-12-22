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苗栗糧倉修復再利用動工祈福 歷史建築朝活化之路起動

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣歷史建築「原台灣省糧食局苗栗倉庫」位於市區中心地帶。 聯合報資料照片
苗栗縣歷史建築「原台灣省糧食局苗栗倉庫」位於市區中心地帶。 聯合報資料照片

苗栗縣歷史建築「原台灣省糧食局苗栗倉庫」修復再利用工程上午辦動工祈福典禮，客委會主委楊長鎮、苗栗縣長鍾東錦等人參加，苗栗糧倉位於苗栗市中心地帶，將以保存建築原貌為原則修復活化，修繕完成後將為市區增加難得的大型館舍空間，未來活化定位構想將作為傳承客家文化及青創重要據點，包括文學書房、親子學習客語及文化的共遊中心，具體方式客委會、縣府都有建議，仍待研議推動。

苗栗縣文化觀光局指出，成「ㄇ」字型的糧倉建築位於苗栗市中心，延續日本統治時期的米糧倉貯空間，不只見證苗栗農業的發展，也是在地產業與居民共同記憶的一部分，2016年登錄為歷史建築，保存意義在於原建築的架構和形式與鐵道形成的街道紋理，見證台灣糧食販賣到國外的發展脈絡，是代表地方產業及凝聚地方共同生活意識的產業設施。

苗栗糧倉修復再利用工程先前曾流標多達13次，月前才標出。工程獲客委會核定補助7650萬元，總經費為8500萬元，工期750天，將以保存建築原貌為原則修復，展示米糧倉貯空間特色，未來可做為連結苗栗火車站、縣政中心、文化觀光局等重要節點，形成完整的文化街廓，供居民及遊客良好的休閒空間。

糧倉活化早期構想為設置「青創基地」，並交由縣府勞青處管理，但想法現已有變動，楊長鎮認為現在許多客家小孩已不太會使用客語，防止客語流失刻不容緩，糧倉在街道狹窄的苗栗市中心，是難得的大型公共空間，未來可朝親子參與客語、文化的共遊中心發展，也可推動設文學書房，展現客家文學活力；鍾東錦也提出想法，認為糧倉貯存米穀，未來可推動傳承客家米食文化，甚至釀酒，結合米糧原有的特色意涵。

苗栗文觀局長林彥甫說明修復工程概況。記者胡蓬生／攝影
苗栗文觀局長林彥甫說明修復工程概況。記者胡蓬生／攝影
苗栗糧倉修復後的示意圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗糧倉修復後的示意圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗糧倉修復再利用工程的工期750天，將以保存建築原貌為原則修復，圖為糧倉內部現有空間結構。記者胡蓬生／攝影
苗栗糧倉修復再利用工程的工期750天，將以保存建築原貌為原則修復，圖為糧倉內部現有空間結構。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣歷史建築「原台灣省糧食局苗栗倉庫」修復再利用工程上午辦動工祈福典禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣歷史建築「原台灣省糧食局苗栗倉庫」修復再利用工程上午辦動工祈福典禮。記者胡蓬生／攝影
歷史建築「原台灣省糧食局苗栗倉庫」修復再利用工程上午辦動工祈福典禮，國小學童音樂表演熱場。記者胡蓬生／攝影
歷史建築「原台灣省糧食局苗栗倉庫」修復再利用工程上午辦動工祈福典禮，國小學童音樂表演熱場。記者胡蓬生／攝影

歷史建築 客語 客委會

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