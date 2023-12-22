楊梅大型公園有望再＋1 公墓遷葬完明年上網招標
桃園楊梅第8公墓前年辦理遷葬至今年5月底完成作業，市議員鄭淑方表示，第8公墓位於富岡地區周邊缺少大型休憩空間，當地鄰近上湖、三湖里仙草花節舉辦地，盼透過興建公園不僅滿足地方需求，當舉行大型活動時也能供遊客休憩。楊梅區公所回應，工程預計明年1至2月上網招標，總經費約2200萬元，闢建有停車場、遊樂場、體健設施等。
楊梅第8公墓位於富岡富豐里，占地近1萬平方公尺，已禁葬多年，先前僅剩零星未遷葬，自前年辦理遷葬至今年5月底完成作業，並於6月26日公告廢止楊梅區第8公墓。
鄭淑方表示，富豐里有許多綠地農地不過都未好好規畫整理，周邊的大型休憩場所僅有富岡運動公園，第8公墓位置鄰近上湖、三湖里及仙草花節舉辦地，附近居民反映沒有休憩空間，因此極力爭取希望能闢建為公園。
鄭淑方說，過去仙草花節時沒有足夠空間讓遊客休憩，闢建為公園後可造福當地居民及遊客，公園也能變成自行車的休憩驛站，並希望預留未來U-BIKE的空間。
楊梅區公所表示，公園預計會建置含整地工程、設置步道、籃球場、兒童遊戲場、體健設施、停車空間及植栽工程，目前正辦理公園細部設計審查中，工程預計明年1至2月辦理上網招標作業，工期約150工作天，總經費約2200萬元。
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