韓美半導體耶誕節前夕送暖 助喜憨兒添購設施設備

韓美半導體公司連續2年捐款支持喜憨兒基金會工作訓練計畫，今年耶誕節前夕化身也送暖捐贈30萬，為喜憨兒基金會竹北工作站添購印模成型壓餅機，讓憨兒有機會學習機器操作，讓心智障礙者學習多元技能，轉銜就業更有實力，展現憨兒不同於以往的社會價值。

韓美半導體公司成立於1980年，總部設立於韓國仁川，為世界優質半導體設備商之一，自2015年台設立子公司，持續為半導體製造商提供最優質的設備，以及培育專業人員提供專業又迅速的服務，秉持著在地支持的理念與永續發展的企業社會責任，深耕專業同時積極投入公益。

韓美半導體董事長吳榮朱表示，因應AI時代的來臨，許多傳統勞動人力將漸漸被取代，我們期待透過設施設備的添購與整合，能訓練心智障礙者操作精密儀器的專業能力，將職能轉型再進化，幫助未來轉銜外出就業有更多元的選擇與發展。

喜憨兒烘焙屋竹北工作站中有一名資深的憨兒阿男，平時在內場擔任助理，是師傅與老師們最得力助手。阿男雖然話不多但臉上時常掛著微笑，眼明手快的他總是在師傅準備烤餅乾或是麵包時，在一旁就迅速準備好烘焙用具與材料，長久以來已與師傅們培養了十足的默契，常常只需要一個眼神的交會，就能行雲流水般的完成烘焙程序。

就服員老師說，阿男的超強能力，在內場已經是無可取代的角色，在韓美半導體的支持之下為庇護工場添購烘焙設備，提昇阿男的工作效率，還能讓更多庇護員工學習操作機器，至少4成的心智障礙者可因設備增購達到職能提升。