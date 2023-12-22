就職五周年智慧城鄉論壇 楊文科：加速推動竹縣智慧城

新竹縣長楊文科持續加速推動智慧城市，就職五周年前夕，新竹縣政府今天舉辦2023智慧城鄉論壇，楊文科表示，縣府也邀學者專家成立智慧城市諮詢委員會，並聚焦「智慧交通、智慧產業、智慧教育及文化、智慧醫療照護、智慧治理」5大面向全力推動。

今天由環保局長蕭宏杰、行政處長周秋堯及內政部國土管理署組長高文婷分享近年在推動低碳永續及智慧治理的豐富成果，並邀請多位智慧城市專家學者交流，協助縣府提升數位治理能力，吸引超過百人共襄盛舉。

縣長楊文科表示，2016年AI科技開始興起，縣府在5年前就看準AI發展趨勢，推動AI智慧園區，也獲得大力支持，明年陸續開始營運後可帶來4000個就業機會、至少1000億的年產值。

在教育方面，與桃園合作成立文文盃AIOT Sensor(智聯感測)全國聯賽，讓國中小學生從小就使用陽明交大提供的物聯網「Rabboni」感測元件，運用大數據發揮創意開發設計相關產品；在疫情期間設置線上的米立雲學習系統，並首創「School+親師生平台」App，無論是學生請假、成績查詢，甚至是午餐菜色家長都能掌握；縣府也推動會說台語及客語的AI機器人「凱比同學」，運用AI科技增加學童學習動機。

在交通方面，運用智慧交通燈號控制系統，讓竹北從經國大橋到竹科的行車時間節省了30%，並將此成功經驗推動至竹北交流道周邊區域道路，也與市府、竹科聯手打造智慧交控系統，該系統也獲得IDC2023未來企業大獎「智慧城市類別-最佳互連城市獎」的肯定。

在智慧治理方面，最重要的是要讓民眾有感，他一上任就落實行政革新去除「淤泥效應」，透過運用My Data，減少不必要的行政流程，達成簡政便民的效果。在數位透明政府方面，Open Data已開放超過700項資料集，且108年、110至112年皆榮獲數位發展部「資料開放金質獎」第二組地方政府第一名佳績。