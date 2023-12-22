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桃園YouBike2.0啟用目標747站 還要率先北北桃推電輔車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
龜山區率先桃園其他區啟用Ubike 2.0，已經有不少民眾搶先使用和體驗。記者鄭國樑／攝影
龜山區率先桃園其他區啟用Ubike 2.0，已經有不少民眾搶先使用和體驗。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政上午參加龜山區大坪頂公園YouBike2.0系統啟用典禮， 指出龜山因為與新北新界接，可以跨界騎用，因此率先啟用2.0新系統，不過兩周內，桃園、中壢區都完成建制，明年上半年全市原有的417處1.0場站都會拆轉部分車柱裝設為2.0系統，讓民眾都可以租借和還車體驗2.0新系統的便利。

張善政強調，2.0除了腳踏車，還有2.0E電輔車也會在明年2月上路，是北北桃第一個啟用電輔車的城市，配合單車前60分鐘免費政策，藉此鼓勵大家多利用YouBike和大家眾交通工具。交通局表示，除了今年上半年會完成417處1.0站的轉換，未來5年也會再增加330處YouBike2.0站。

交通局長張新福提醒，1.0全部拆轉前期，會採和2.0共存「雙系統」營運模式，將各場站部分1.0系統停車柱汰換為 2.0 新系統停車柱，民眾要使用公共自行車服務時，請先下載「YouBike 官方 App」查詢了解最新1.0、2.0 系統場站的位置及場站狀。

啟用典禮會場大坪頂公園的人行道就有YouBike2.0車柱，可以看見不少民眾使用，大家都表示因為在車頭就可以過卡方便許多，座椅高度調整操作也比1.0輕鬆，希望能趕快看見2.0E電輔車。

交通局表示，新系統拆轉第一階段在龜山區有31個場站，主要是考量龜山、新北市林口有跨域騎乘特性，因此優先處理，今年11月底就開始進場更替。與1.0系統比較2.0有許多優點，1.0車柱等設備建置完成以後，還要辦理用電工程，常需等待至少2、3個月才能啟用場站，容易被民眾誤解，質疑完工卻不啟用。

2.0系統租借感應設備與至車體，與1.0感應設備在車柱不同，因此場站車柱設施完工之後，不須要再辦理用電工程，場站可快速啟用。新系統因為不受限車柱下方的用電管線牽制，所以車柱配置規畫能更有彈性包括可斜向放置，減少場站所需用的寬度，提升空間評估設站的可行性。

另外，新系統還可使用電子票證、手機繳費等多元支付，市府期新系統的引進，讓桃園的公共自行車服務更有效率、更快速、更便利。 張善政市長、交通局長張新福說明，為了加速場站拆轉為新系統，也增派工班辦理，第2階段以使用量高的區域執行如桃園、中壢以及行政區連結較強的場站)，12月初已進場施作，預計於113年1月5日前啟用第2階段完工的場站，後續仍然持續採同步施作、同步啟用的方式處理，完成桃園市417處場站的拆轉。

YouBike2.0初期和1.0共存。記者鄭國樑／攝影
YouBike2.0初期和1.0共存。記者鄭國樑／攝影
張善政市長和龜山在地議員呼籲大家多利用YouBike2.0。記者鄭國樑／攝影
張善政市長和龜山在地議員呼籲大家多利用YouBike2.0。記者鄭國樑／攝影
桃園市YouBike2.0啟用，市政府在龜山區大坪頂公園舉辦啟用典禮。記者鄭國樑／攝影
桃園市YouBike2.0啟用，市政府在龜山區大坪頂公園舉辦啟用典禮。記者鄭國樑／攝影

YouBike 張善政 自行車

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