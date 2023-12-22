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凍漲近半年 苗栗鄉鎮市垃圾處理費 明年起每噸增收400元

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣18鄉鎮市垃圾焚化費用「凍漲」近半年後，明年1月起從每噸1200元調為1600元。本報資料照片
苗栗縣18鄉鎮市垃圾焚化費用「凍漲」近半年後，明年1月起從每噸1200元調為1600元。本報資料照片

苗栗縣18鄉鎮市垃圾焚化費用「凍漲」近半年，明年1月起將從每噸1200元調為1600元，縣內1年焚化處理的鄉鎮市垃圾總量約10萬噸，調漲後估計每年可減少4000萬元代焚化處理費用虧損。縣府環保局強調，縣內鄉鎮市垃圾每噸增收400元，仍比處理外縣市垃圾低了近一半，目前隨水徵收每度3.7元費用沒有變動，家戶不致受影響。

環保局指出，苗栗縣垃圾焚化廠每噸處理成本2259元，鄉鎮市垃圾焚化一直維持收1200元，每年虧損1億，苗栗縣環境保護基金（焚化爐基金）長期入不敷出，須靠縣府編預算撥補維持正值；竹南焚化廠2008年2月開始BOT契約營運20年，2028年到期前，環保基金也須維持正常運作。

苗栗縣今年8月起已調高代燒外縣市家戶垃圾處理費用，從2500元調漲為3000元；事業廢棄物部分 ，員工生活垃圾從2300元調為2700元，低熱值2800元調為3200元，高熱值3800元調為5000元。至於縣內家戶垃圾焚化處理費用原擬調為1600元，但各鄉鎮市紛請命，縣務會議討論決定「凍漲」半年，維持1200元每噸收費。

縣務會議最近針對縣內家戶垃圾收費案再度討論，決定從113年1月起，各鄉鎮市垃圾每噸收費依原先規畫調漲至1600元，增收400元。環保局指出，明年可增加約4000萬收費，加上先前已調漲的外縣市垃圾、事廢收費可增加3000萬，總收費增加7000萬，減緩環保基金運作降為負值的壓力。

調漲 苗栗縣 廢棄物

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