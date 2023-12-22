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周邊交管 桃竹跨年演唱會 超強卡司獻藝

聯合報／ 記者張裕珍鄭國樑／連線報導

2024大新竹跨年公益演唱會12月31日晚上6點在新竹市大湳雅公園登場，多組歌手卡司輪番現場，還有300秒的跨年高空煙火倒數迎接新年；桃園跨年晚會「2024桃園星際城STAR UP」也將在高鐵桃園站前廣場開唱，因應至少3萬人潮，捷運24小時營運不收班。

竹市已8年沒辦跨年公益演唱會，今年與竹縣協調促成，將邀白冰冰、彭佳慧、安心亞、熊仔、李千娜、張涵雅等超過15組藝人表演，搭配煙火與美食市集，以「新星閃耀・竹夢未來」為題，邀請縣市民眾一起來倒數計時。

會場周邊不提供停車位，竹市府昨天呼籲多利用接駁車前往，可於新竹火車站、南寮漁港旅服中心以及竹北喜來登飯店、體育場及新竹縣政府搭乘；晚會當天也將祭出交通管制，除了當地的居民以外，汽機車禁入管制區。

「2024桃園星際城STAR UP」桃園市跨年晚會31日晚間7時在高鐵桃園站前廣場開唱，主題結合城市願景，強調科技感和未來感，主持人請來宇珊和歌手陳大天擔綱，13組表演藝人包括動力火車、丁噹、黃偉晉等，超人氣韓團「N.Flying」雙主唱李承協、柳會勝壓軸演出。

為了紓解人潮和車流，桃園市政府將實施三階段交管疏導措施，並加開桃園火車站往返高鐵站、中壢火車站往返機捷A21站接駁車，桃園捷運也將24小時營運不收班。

桃園 火車站 跨年晚會

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