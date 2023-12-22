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蚊子館變動漫基地 淘動漫人氣旺

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市「淘動漫」昨天開幕，國內外大咖漫畫家齊聚祝賀。記者陳俊智／攝影
桃園市「淘動漫」昨天開幕，國內外大咖漫畫家齊聚祝賀。記者陳俊智／攝影

桃園市府在台鐵桃園站前商圈的桃園公民會館，早期因廳舍老舊荒廢閒置，近年拉皮整修仍難吸人潮，曾遭質疑淪蚊子館，直到今年自新聞處移撥文化局，重新定位發展方向，打造「淘動漫」動漫文創交流基地，自11月24日試營運以來，造訪逾1.5萬人次，成功活化。

公民會館興建至今逾半世紀，原為國民黨桃園市黨部黨產，2016年產權移給市府作公民會館，提供民眾休閒、舉辦小型活動和市政資訊展覽等多功能用途，辦過不少活動，但多半叫好不叫座，多名議員屢在議會質詢督促市府檢討改進，但前年轉型「藝文便利店」販售輕食和手作飾品仍難吸引人潮。

館內2樓設有拍照區，毛毛的大型玩偶擄獲許多少女心，成為桃園站前商圈新亮點。記者陳俊智／攝影
館內2樓設有拍照區，毛毛的大型玩偶擄獲許多少女心，成為桃園站前商圈新亮點。記者陳俊智／攝影

會館去年1月1日移撥文化局，藝文便利店仍未見起色，文化局決定不與廠商續約，今年1月閉館重新研擬館舍定位，考量周邊商圈集結時尚、影視、遊戲等娛樂產業，主要客群以年輕人居多，決定朝動漫基地發展。

「淘動漫」目前由飛魚創意經營，文化局僅收每年114萬元左右租金，館內展售國內外知名動漫周邊商品、手搖飲和桃園特色伴手禮，2、3樓有大型玩偶及彩繪牆，試營運期間吸引許多青少年打卡拍照朝聖。

昨辦開幕，聚集不少國內外不少大咖漫畫家，包括「日本漫畫之神」手塚治虫女兒手塚留美子和同為漫畫家的夫婿桐木憲一、「烏龍院」作者敖幼祥、「小和尚」作者賴有賢等人都來祝賀。文化局說，將打造成桃園動漫發展重要基地，與業者討論合作培育在地動漫人才。

「淘動漫」後方的77藝文町今年初因廠商不堪虧損中止營運，未免荒廢，文化局已找到新團隊接手，目前雙方正在討論廳舍未來規畫；文化局表示，雖保留日式宿舍風貌，以文資為本，但有街區整合定位，未來會尋找合作機會，串連周邊街區，帶動整體發展。

文化局 桃園 蚊子館

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