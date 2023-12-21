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50年杉林如部隊站列…桃園綠杉林景觀公園啟用 軍事化遊戲成特色

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭區陸軍司令部前綠杉林景觀公園啟用，如同部隊班兵排列整齊杉林最具特色。記者曾增勳／攝影
龍潭區陸軍司令部前綠杉林景觀公園啟用，如同部隊班兵排列整齊杉林最具特色。記者曾增勳／攝影

桃園市龍潭區陸軍司令部前南洋杉樹林綠地打造的綠杉林景觀公園，今天下午由行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政共同按鈕剪彩啟用，尤其公園設置偏向軍事化遊戲特色，有別其他公園，張善政表示，這塊綠杉林公園斥資8千萬元打造公園遊憩設施，特別是杉林一排排如同部隊縱橫排列整齊，可讓陸軍司令部附近的桃園鄉親多一個遊憩去處。

位於陸軍司令部前的林綠地4.2公頃，由國防部釋出後，桃園市府去年7月動工打造綠杉林景觀公園，至今年9月完工，這塊綠地栽種大面積南洋杉成林，已有50年歷史，在民代、居民爭取下，由前參謀總長陳寶餘上將擔任陸軍司令期間與桃園市政府共同規畫、建造一座軍民共融、共享的綠杉林景觀公園森活空間，公園設置全台最美稱號的候車亭，及五星級景觀廁所，具挑戰性的遊戲場，啟用前就有不少親子提前體驗休閒遊憩。

鄭文燦表示，桃園市府與國防部合作完成平鎮碉堡公園、桃園南昌公園、中壢中原文創園區等營區活化，獲市民肯定，陸軍司令部前4.3公頃土地，軍方種植南洋杉生態維護很用心，不只打造公園、停車場，所有動線都優化讓居民很容易親近，還設置500障礙親子遊戲場，而非罐頭式遊具，讓孩子開心玩，未來可以辦草地音樂會表演。

行政院副院長鄭文燦（後方左）、桃園市長張善政（後方中）與貴賓主持龍潭綠杉林景觀公園啟用。記者曾增勳／攝影
行政院副院長鄭文燦（後方左）、桃園市長張善政（後方中）與貴賓主持龍潭綠杉林景觀公園啟用。記者曾增勳／攝影
行政院副院長鄭文燦（後方左）、桃園市長張善政（後方中）與貴賓主持龍潭綠杉林景觀公園啟用。記者曾增勳／攝影
行政院副院長鄭文燦（後方左）、桃園市長張善政（後方中）與貴賓主持龍潭綠杉林景觀公園啟用。記者曾增勳／攝影
龍潭區陸軍司令部前綠杉林景觀公園啟用，杉林和偏向軍事化遊戲設施最具特色。記者曾增勳／攝影
龍潭區陸軍司令部前綠杉林景觀公園啟用，杉林和偏向軍事化遊戲設施最具特色。記者曾增勳／攝影

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