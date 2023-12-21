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竹市關埔地區首座慈雲路空橋工程流標 今年內發包無望

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市關埔空橋第一期建設將跨越慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社區。圖為模擬圖。圖／竹市府提供
新竹市關埔空橋第一期建設將跨越慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社區。圖為模擬圖。圖／竹市府提供

新竹市長高虹安選前力推興建關埔全區空橋，跨越慈雲路、埔頂三路交叉口的第一期空橋預計今年底前要發包工程，並獲國科會新竹科學園區管理局補助1億1934萬元，但工程招標不順，近日3度流標，確定今年發包工程無望。市府工務處指出，空橋施作工法較為複雜，影響廠商投標意願，25日將開會檢討標案。

市府指出，關埔空橋第一期建設計畫，包括跨越慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社區（竹科潤隆、Ur夢想市、東方明珠及豐邑文心匯社區）路段。「新竹市慈雲路空中行人步道橋工程」總工程經費1億3770萬5591元，包含竹科管理局補助1億1934萬元。

不過，新竹市慈雲路空中行人步道橋工程招標不順，11月上網以來近日確定3度流標，由於標案內容需要再花時間檢討調整，代表關埔地區首座慈雲路空橋工程今年發包無望。竹市府工務處目前預計25日將開會檢討標案，最快要等到明年1月重新上網。

工務處長曾嘉文說，雖有廠商來領標，但最終無人投標，初步了解是廠商認為空橋結構形式太複雜，以及跨越天橋的下方橋墩造型較複雜，同樣增加施工困難，都讓廠商對投標較為卻步。後續檢討標案會以簡化、減量設計方式因應，增加廠商投標信心。

至於標案價格是否會再提升？曾嘉文表示，以營建物價指數來看，工程經費已算是高點，主要還是會以廠商較為擔心的施工工法調整。

曾嘉文強調，新竹市政府今年相當重視關埔地區空橋建設，今年積極辦理2場地方公聽會說明設計內容與施工規畫，空橋規畫設計、細部設計審查等作業也都有按照期程推進，無奈目前全台營造市場為乙方市場，甲方只能力邀，後續也將持續誠意溝通。

持續關注空橋進度的時代力量議員蔡惠婷說，能感受到市府今年努力積極溝通推動空橋工程，這是東區期待已久的建設，若能完成將可讓龍山國小、關埔國小兩地居民步行跨越慈雲路，也有很多父母期待能夠完成空橋，屆時也願意讓小孩走路上下學。

蔡惠婷說，據了解是因為施工難度高，廠商望而卻步，加上位處於交通繁忙之處，廠商怕引起民怨等，她建議市府調整標案增加誘因，也希望務必做好交通替代方案與提前說明，相信民眾是願意等待的。

高虹安

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