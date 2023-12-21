蚊子館變動漫基地 桃園站前商圈多了一個打卡好去處

桃園市政府位於台鐵桃園站前商圈的桃園公民會館，早期因廳舍老舊荒廢閒置，近年雖拉皮整修，仍難吸人潮，直到今年自新聞處移撥文化局，重新定位發展方向，打造「淘動漫」動漫文創交流基地，自11月24日試營運以來，造訪人次超過1.5萬名，成功活化。另外，「淘動漫」後方的77藝文町今年初因廠商不堪虧損中止營運，文化局已找到新團隊接手，目前雙方正在討論廳舍未來規劃，考慮串聯周邊景點。

公民會館興建至今逾半世紀，原為國民黨桃園市黨部黨產，2016年轉型正義之後，產權移給市府作為公民會館，提供民眾休閒、舉辦小型活動和市政資訊展覽等多功能用途，雖然辦過不少活動，可惜多半叫好不叫座，多名議員屢次在議會質詢督促市府檢討改進，但前年轉型「藝文便利店」販售輕食和首作飾品仍難吸引人潮。

會館自去年1月1日移撥文化局後，「藝文便利店」苦撐1年仍未起色，文化局決定不在與原本廠商續約，今年1月閉館重新研擬館舍定位。據了解，會員原本有動漫文創交流基地發展與老城區導覽中心2個方案，但考量周邊商圈集結時尚、影視、遊戲等娛樂產業，主要客群以年輕人居多，因此決定朝動漫基地發展。

「淘動漫」目前由飛魚創意經營，文化局僅收每年114萬元左右租金，而館內除了展售國內外知名動漫周邊商品，還有手搖飲和桃園特色伴手禮。另外，2、3樓空間還有大型玩偶及彩繪牆，試營運期間吸引許多青少年打卡拍照朝聖。

「淘動漫」今天開幕，現場聚集不少國內外不少大咖漫畫家，包括「日本漫畫之神」手塚治虫女兒手塚留美子和同為漫畫家的夫婿桐木憲一、「烏龍院」作者敖幼祥、「小和尚」作者賴有賢等人都到場祝賀。