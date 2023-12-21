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竹北蘑菇公園改善噪音問題 加設內圍欄、分貝偵測

中央社／ 新竹縣21日電

竹縣府今天說，竹北市公兒30蘑菇公園人潮多衍生噪音，將啟動圍欄門禁、分貝偵測器等管制，改善工程25日起施工，估年底至明年初完工，施工期遊具暫停使用，外圈正常開放。

新竹縣政府發布新聞稿指出，竹北市公兒30蘑菇公園受歡迎，吸引人潮前往但衍生噪音問題，引起附近民眾不滿，經縣府協調研議縮短開放時間，並配合熄燈、圍欄門禁等管制措施，也增設夜間跑馬燈與分貝偵測器。

縣府表示，預計加設圍籬網，裝設於公園內圈的遊戲場範圍，不影響園內其他區域，施工期間內圈（遊樂設施）封閉，外圈維持正常開放。

縣府指出，考量公園整體美感，圍籬網採用白色烤漆，可融入遊具顏色，維持色彩上和諧，圍籬高度120公分，具阻隔功能，但不會遮擋公園視野、景觀。

縣府表示，另外，縣府後續將調整遊戲場開放時間，盼民眾配合規定時間進場、離場，共同守護附近住戶居住安寧。

噪音 新竹

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