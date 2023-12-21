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聖誕老公公來敲門 六家企業團體贈苗栗家扶800份禮物
聖誕佳節即將來臨，台灣賓士授權經銷商-聯立賓士、京鼎精密科技股份有限公司、群創光電股份有限公司、台灣杜邦竹南廠、新竹東南扶輪社及竹南扶輪社等六個企業團體，持續支持苗栗家扶孩子們的心願，今天下午前往家扶中心與孩童提前歡度聖誕節，並備贈800份聖誕禮物，送上愛的祝福。
苗栗家扶中心主任湯鳳琴說，對經濟弱勢家庭而言，家長能讓孩子們溫飽已屬不易，難有餘力再滿足孩子們的心願，幸有愛心企業及團體的祝福和支持，將愛化為禮物，一圓家扶孩子的夢想與心願；其中特別感謝與感動「台灣賓士授權經銷商-聯立賓士」連續九年愛不間斷，持續將聖誕祝福送到苗栗家扶。
今天下午聯立賓士董事長呂學樟裝扮成聖誕老公公帶領團隊，與現場30多位家扶孩子們歡慶聖誕佳節，國際扶輪3501地區合唱團也特地前來傳唱聖誕佳音，歡唱Merry Christmas分享幸福，還帶來大量聖誕禮物，將有800名家扶孩子受惠。
今年聖誕許願有新書包上學的小星星，他來自雙親家庭，然媽媽因為後天耳朵上的缺陷，需要長期配戴助聽器，不易就業，爸爸則從事工地臨時工，導致家中經濟不穩定。雖媽媽無法外出工作，卻不時至社區擔任長照服務志工，也給小星星飲水思源的正向觀念，讓小星星格外珍惜物品，即便書包破舊了，仍小心翼翼的保護著，這次許願能有新書包背著去上學，如願以償後也顯得特別開心。
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