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省時又方便！超商進駐竹市監理站 能代收牌照稅、汽燃費單

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市監理站迎來OKmart便利商店進駐，今天開幕。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站迎來OKmart便利商店進駐，今天開幕。圖／新竹市監理站提供

新竹監理站為提供更好的洽公服務體驗，OKmart（來來超商股份有限公司）便利商店於今天正式進駐新竹市監理站，也是全國第一個轄內所站（桃竹苗地區）全部都有超商進駐服務的監理所。民眾到新竹市監理站洽公，也能就近到超商繳納停車費、牌照稅單及汽燃費單，繳費更方便。

新竹市監理站今天在站內舉行OKmart開幕儀式，站方指出，超商開張之後，民眾到監理站辦理車輛異動過戶時，可就近在超商完成繳納汽燃費、牌照稅外，有註銷報廢的車牌也可以拿到OK便利超商利用店到店物流服務，即可送回監理站，省時又方便。

新竹區監理所長吳季娟說，「安全、效率、專業、創新」是該所秉持的核心價值，2022年3月起即率全國監理機關之先於新竹區監理所導入便利超商進駐服務，目前桃竹苗監理站所都有超商，監理機關結合超商，提供民眾洽辦業務有更好的體驗服務。

來來超商總經理魏國志說，OKmart1988年成立至今，致力在消費者需要的地方開店，這是OKmart最在乎且一直在思考的事，近期在監理機關陸續展店，也是看到有服務的需要，此次進駐新竹市監理站，也會針對來此洽公民眾及監理單位員工需要，提供更優質的服務。

新竹市監理站長周景朗站長說，監理站內的OK便利超商除有各項代收服務，例如停車費、牌照稅單及汽燃費單等，也是一種異業合作，未來也研議結合便利商店的物流體系，研議其他創新便民服務的可能性，提供更有溫度的便民服務。

新竹市監理站迎來OKmart便利商店進駐，今天開幕。圖／新竹市監理站提供
新竹市監理站迎來OKmart便利商店進駐，今天開幕。圖／新竹市監理站提供

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