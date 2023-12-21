大新竹跨年演唱會大湳雅公園登場 交通接駁資訊一次看

2024大新竹跨年公益演唱會將於12月31日晚上6點在新竹市大湳雅公園登場，當晚將有多組歌手卡司輪番現場，還有300秒的跨年高空煙火倒數迎接新年。主辦單位預估湧入3到5萬人參與，新竹市政府今天發布交通資訊，表示當天會場周邊道路將分路段、分時段進行交通管制，也提供接駁車服務，提醒民眾多加注意利用。

由於會場周邊不提供汽機車停車位，竹市府呼籲多加利用接駁車前往，可於新竹火車站、南寮漁港旅服中心及竹北喜來登飯店、體育場及新竹縣政府搭乘，新竹火車站及南寮旅服中心接駁車每15分鐘1班、竹北線每20到30分鐘1班。接駁車去程首班車下午4點發車、末班車晚上10點發車，回程首班車晚上9點發車、末班車凌晨1點發車。

交通處也提醒開車的民眾利用新竹火車站後站停車場、晶品城停車場及南寮漁港停車場停車，再轉搭接駁車前往會場。騎機車民眾建議將機車停在樹林頭停車場，再步行10分鐘至跨年會場。

跨年晚會當天也將祭出管制資訊，除當地居民外，汽機車禁止進入管制區內。31日中午12點至下午4點大雅路（武陵路—湳雅街）鄰大湳雅公園外側一車道封閉。

第一階段管制時間當天下午4點至隔天1日凌晨2點，管制路段6處包括大雅路（武陵路—湳雅街）、湳雅街（國華街—光華街）以及武陵路高架橋大雅路匝道雙向封閉、水田街（國華街—東大路二段）管制車輛進入，水田街單號側（45號至177號）作行人徒步區、東大路二段（經國路一段—武陵路）慢車道僅開放大客車行駛、開放機車行駛快車道，中華路二段站前廣場臨停上下客區供活動接駁車使用。

第二階段管制時間為31日晚上6點至隔天1日凌晨2點，包括湳雅街（光華街—鐵道路二段、湳中街（鐵道路—武陵路）往武陵路方向、武陵路（86巷至大雅路）往公道五路方向管制車輛進入，以及東大路二段（水田街—武陵路）、武陵路（東大路二段—大雅路）、光華街（經國路一段—湳雅街）以西、經國路一段（光華街—東大路二段）等路段所圍區域都管制車輛進入。

第三階段管制路段包含東大路二段（經國路一段—鐵道路二段）、鐵道路二段（東大路二段—經國路一段）、經國路一段（鐵道路二段—東大路二段）等路段所圍區域，當晚將視車流彈性管制車輛進入。

市府交通處也提醒，30日中午12點至隔天1日凌晨2點的大雅路（武陵路—湳雅街）雙邊停車格禁止停車；東大路二段（水田街—武陵路）人行道機車格及路邊停車格禁停；30日中午12點至隔天1日凌晨2點樹林頭公園的停車場，全面改為機車停車區。

此外，還有30日中午12點至隔天1日凌晨2點，鐵道路三段（東大路二段—中正路）1至68號汽車停車格改為機車停車區；30日中午12時至隔天1日中午12點大湳雅公園平面停車場暫停使用。