苗栗鄉鎮市垃圾焚化「凍漲」將結束 明年起調高400元

苗栗縣18鄉鎮市垃圾焚化費用在「凍漲」近半年後，將從明年1月起從每噸1200元調為1600元，縣內1年焚化處理的鄉鎮市垃圾總量約10萬噸，調漲後估計每年可減少4000萬元代焚化處理費用虧損。苗栗縣環保局強調，縣內鄉鎮市垃圾每噸增收400元，仍比處理外縣市垃圾低了近一半費用，目前隨水徵收每度3.7元費用沒有變動，家戶不致受影響。

環保局指出，苗栗縣垃圾焚化廠每噸處理成本為2259元，縣內鄉鎮市垃圾焚化一直維持1200元收費，每年虧損1億元，苗栗縣環境保護基金（焚化爐基金）長期入不敷出，必須靠縣府編預算撥補經費維持正值；苗栗縣竹南焚化廠2008年2月開始BOT契約營運20年，在2028年到期前，環保基金必須維持正常運作，避免降入負值。

苗栗縣今年8月起已調高代燒外縣市家戶垃圾處理費用，從2500元調漲為3000元；事業廢棄物部分 ，員工生活垃圾從2300元調為2700元，低熱值2800元調為3200元，高熱值3800元調為5000元。至於縣內家戶垃圾焚化處理費用原擬調為1600元，但各鄉鎮市紛紛請命，縣務會議討論決定「凍漲」半年，維持1200元每噸收費。

縣務會議最近針對縣內家戶垃圾收費案再度討論，決定從113年1月起，各鄉鎮市垃圾每噸收費依原先規畫調漲至1600元，增收400元。