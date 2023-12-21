快訊

馬斯克出來面對！X全球大當機啥都不能看 網狂酸：請付費解鎖精彩內容

獨／北極星藥業CDMO計畫大轉彎！斥資20億元併購霖揚生技 原宜蘭建廠計畫將暫緩

獨／蘇嘉全捐農舍閒置逾10年 蘇妻抱屈：蘇家與賴清德不同 我們好可憐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗鄉鎮市垃圾焚化「凍漲」將結束 明年起調高400元

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣十八鄉鎮市垃圾焚化費用在「凍漲」近半年後，將從明年1月起從每噸1200元調為1600元。聯合報資料照
苗栗縣十八鄉鎮市垃圾焚化費用在「凍漲」近半年後，將從明年1月起從每噸1200元調為1600元。聯合報資料照

苗栗縣18鄉鎮市垃圾焚化費用在「凍漲」近半年後，將從明年1月起從每噸1200元調為1600元，縣內1年焚化處理的鄉鎮市垃圾總量約10萬噸，調漲後估計每年可減少4000萬元代焚化處理費用虧損。苗栗縣環保局強調，縣內鄉鎮市垃圾每噸增收400元，仍比處理外縣市垃圾低了近一半費用，目前隨水徵收每度3.7元費用沒有變動，家戶不致受影響。

環保局指出，苗栗縣垃圾焚化廠每噸處理成本為2259元，縣內鄉鎮市垃圾焚化一直維持1200元收費，每年虧損1億元，苗栗縣環境保護基金（焚化爐基金）長期入不敷出，必須靠縣府編預算撥補經費維持正值；苗栗縣竹南焚化廠2008年2月開始BOT契約營運20年，在2028年到期前，環保基金必須維持正常運作，避免降入負值。

苗栗縣今年8月起已調高代燒外縣市家戶垃圾處理費用，從2500元調漲為3000元；事業廢棄物部分 ，員工生活垃圾從2300元調為2700元，低熱值2800元調為3200元，高熱值3800元調為5000元。至於縣內家戶垃圾焚化處理費用原擬調為1600元，但各鄉鎮市紛紛請命，縣務會議討論決定「凍漲」半年，維持1200元每噸收費。

縣務會議最近針對縣內家戶垃圾收費案再度討論，決定從113年1月起，各鄉鎮市垃圾每噸收費依原先規畫調漲至1600元，增收400元。

環保局指出，縣內各鄉鎮送燒的家戶垃圾1年總量約10萬噸，明年每噸調漲400元，可增加約4000萬元收費，加上先前已調漲的外縣市垃圾、事廢收費可增加3000萬元，總收費增加7000萬元，減緩環保基金運作降為負值的壓力。

苗栗縣十八鄉鎮市垃圾焚化費用在「凍漲」近半年後，將從明年1月起從每噸1200元調為1600元。聯合報資料照
苗栗縣十八鄉鎮市垃圾焚化費用在「凍漲」近半年後，將從明年1月起從每噸1200元調為1600元。聯合報資料照
苗栗縣十八鄉鎮市垃圾焚化費用在「凍漲」近半年後，將從明年1月起從每噸1200元調為1600元。聯合報資料照
苗栗縣十八鄉鎮市垃圾焚化費用在「凍漲」近半年後，將從明年1月起從每噸1200元調為1600元。聯合報資料照

苗栗縣 調漲 廢棄物

延伸閱讀

台南垃圾減量有撇步 25處集合住宅不到3個月減2公噸

苗栗大湖草莓季報到 鍾東錦推薦泡湯採果行

曾玟學指控黑衣人是國民黨青工會幹部 邱一峰：非事實

網購包裝限材減量 北市113年優先查62家中型業者

相關新聞

高虹安就職將滿1周年 網路民調「這政策」滿意度最高

新竹市長高虹安就職將屆滿一周年，有網路媒體「ETtoday民調雲」今天公布最新民調，結果顯示市民對市府團隊在社會福利、托...

微電影述說女學生轉學回國力抗性別歧視 含金量高影片出自「他」

為推動性別平等CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）宣導，桃園青年事務局邀請開南大學電影與創意媒體學系學生李宇智，以C...

大新竹跨年演唱會大湳雅公園登場 交通接駁資訊一次看

2024大新竹跨年公益演唱會將於12月31日晚上6點在新竹市大湳雅公園登場，當晚將有多組歌手卡司輪番現場，還有300秒的...

苗栗鄉鎮市垃圾焚化「凍漲」將結束 明年起調高400元

苗栗縣十八鄉鎮市垃圾焚化費用在「凍漲」近半年後，將從明年1月起從每噸1200元調為1600元，縣內一年焚化處理的鄉鎮市垃...

失智照護單為失智症者及家屬服務 讓失智者重拾自信獲歸屬感

桃園市政府衛生局感謝並鼓勵失智共同照護中心和據點，持續為失智症者及家屬提供照護服務，今天上午舉辦表揚活動，有7家失智共同...

北埔國小攜手數位機會中心 錄製雙語導覽介紹北埔老街

新竹縣中小學110學年度起全面實施雙語教學，北埔國小今年結合北埔數位機會中心開辦的「家鄉聲音地景」數位錄音課程，由學校英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。