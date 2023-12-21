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失智照護單為失智症者及家屬服務 讓失智者重拾自信獲歸屬感

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府衛生局表揚績優失智症照顧機構。圖／桃園市衛生局提供
桃園市政府衛生局表揚績優失智症照顧機構。圖／桃園市衛生局提供

桃園市政府衛生局感謝並鼓勵失智共同照護中心和據點，持續為失智症者及家屬提供照護服務，今天上午舉辦表揚活動，有7家失智共同照護中心及26家失智社區服務據點獲獎。局長劉宜亷表示，依據台灣失智症協會推估，目前桃園市約有2萬5000人罹患失智症，因此，建立完善的失智照護服務體系，是桃園市守護失智症者健康的重要目標之一。

表揚活動也邀請參與失智據點課程的個案及照顧者分享到據點的心路歷程，同時展示失智症長者的創作作品，希冀全民與照護團隊一起為失智症者守護記憶，讓愛延續。

劉宜亷說，桃園市對失智症者的照護，除了營造失智友善社區，還有失智共同照護中心對個案的照顧管理，與失智社區服務據點提供個案認知及身體功能一系列預防延緩失能課程。獲表揚的單位在失智照護服務上，展現出多元、創新、整合、協調的特色，並提供個案管理、共同照護平台、照顧者支持等服務，更深入社區宣導失智症者照護，獲得評審委員一致的肯定。

衛生局邀請2位參與失智社區據點長者現身分享在據點上課的心路歷程，高齡81歲的簡女士表示，參與據點的專業課程延緩自身失智的退化，重拾自信及獲得歸屬感；96歲的張先生分享除參與失智據點活動，還申請長照居家服務，很感謝政府提供這些資源。大家鼓勵失智症者的家屬，鼓勵和協助失智症者走出家門，走入社區，讓團體互動課程，降低及延緩失智症者病程進展。

劉宜亷肯定失智照護服務單位的用心，並表示衛生局將持續投入更多的資源和支持，讓失智症者和照顧者都能獲得適切的服務和關懷。他也呼籲社會大眾，多一份留意身邊可能有失智症症狀的親友，提醒及早就醫診斷，並利用各種失智照護服務資源，讓失智症者能保有尊嚴和品質的生活。失智症相關資訊請至桃園市政府衛生局網站或撥打1966專線諮詢。 ※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

表揚活動也邀請失智症朋友和家屬分享心得。圖／桃園市衛生局提供
表揚活動也邀請失智症朋友和家屬分享心得。圖／桃園市衛生局提供

失智症 衛生局 桃園

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