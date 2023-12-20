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苗栗大湖草莓季報到 鍾東錦推薦泡湯採果行

中央社／ 苗栗縣20日電

苗栗縣大湖地區農會今天宣布一年一度草莓季報到，縣長鍾東錦當起代言人，邀請遊客前往採果，品嘗有如戀愛「酸甜」滋味，並推薦順道至泰安泡溫泉，體驗苗栗特色輕旅行。

大湖地區農會舉辦2023草莓上市行銷記者會，農會指出，今年雖然部分產區出現病蟲害問題，但在農改場等中央單位協助下，大致獲得控制，草莓產量與品質不受影響，品種以「香水」為大宗，顆粒大、口感紮實且風味佳，另有「豐香」「美姬」「白草莓」等，同樣深受消費者青睞。

記者會場周邊也展示草莓乖乖、草莓酒等系列產品，以及預定明年元月才上市的草莓爆米花、草莓牛奶等創意農特產品。

苗栗縣長鍾東錦出席記者會並下場體驗採果，他表示，苗栗縣種植草莓面積逾500公頃，產地以大湖、獅潭、卓蘭、公館為主，其中大湖約占400公頃，占全國草莓產量90%；栽培草莓既要常識又須知識，透過農改場協助和農民的努力，才讓苗栗縣生產出優質、風味絕佳的草莓。

鍾東錦指出，苗栗有好山好水好風情，民眾在產季到苗栗享受採果樂趣，還可以到泰安泡優質的美人湯，鄰近鄉鎮也都適合安排輕旅行程，保證讓大家回味無窮。

大湖地區農會表示，12月到明年4月，草莓總共會開4次花、結4次果，入冬後天氣穩定，加上大湖地區日夜溫差大，今年的草莓比以往風味更佳，目前第1期的草莓都已經陸續結果，歡迎遊客把握草莓盛產季節，揪團到苗栗採草莓，暢遊浪漫台3線。

草莓 農會

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