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北北基外移人口有福 桃園生育津貼申請條件放寬

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
北北基外移人口有福，桃園放寬生育津貼條件，2縣市設計時間可合併計算，設籍不用滿一年也可請領補助（示意圖）。記者陳俊智／攝影
北北基外移人口有福，桃園放寬生育津貼條件，2縣市設計時間可合併計算，設籍不用滿一年也可請領補助（示意圖）。記者陳俊智／攝影

基北北桃共同生活圈發展迅速，桃園市社會局今天宣布明年起放寬生育津貼設籍條件，未來基北北民眾移居且設籍桃園滿10個月，就能請領桃園生育津貼福利。

桃園市長張善政去年上任即推行「多一胎加1萬」生育津貼補助，第1胎補助3萬元，第2胎補助4萬元，第3胎以上補助5萬元，如果一次孕期為雙胞胎或多胞胎，每胎額外補助1萬元，不過申請條件須法定代理人設籍桃園滿1年。張善政為改善少子化問題及支持家庭育兒，繼調高生育津貼補助後，基於基北北桃共同生活圈理念及城市友好精神，決定放寬設籍條件。

社會局指出，2024年1月1日起出生的新生兒，父或母於新生兒出生前連續設籍桃園達10個月，且遷入桃園前設籍於台北、新北或基隆，其設籍時間可與設籍桃園時間合併計算，如果合併計算超過1年，也可享有桃園的生育津貼補助。

另外，中央未滿2歲兒童育兒津貼已於近期開放線上申請，2023年起育兒津貼及托育補助也取消家庭綜合所得稅20%限制，相關公告可至桃園育兒資源網查閱

育兒津貼 生育

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