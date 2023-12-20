他半工半讀拚進台積電 湖口青年連6年供弱勢免費用餐

曾在台積電打拚的新竹縣企業家吳德建求學時期為分擔家計只能半工半讀，後來自行創業後在湖口鄉開設多家餐廳，並連續6年提供弱勢家庭和進取的學生「幸福種子卡」來店內免費用餐，今年更發放湖口鄉7所國小共2450張200元餐券，6年來捐贈將近300萬元，嘉惠湖口鄉1萬4000人次學生。

湖口出生的吳德建為分擔家計，高中時期就讀夜間部半工半讀，完成學業後拚進台積電服務，2015年興起創業念頭，陸續在湖口開設NU PASTA湖口店、牛柒丼食堂及柒境鍋物，希望藉由自身的能力來回饋家鄉及社會，利用餐點來鼓勵學子們努力向上、並學習傳承感恩惜福。

吳德建表示，曾有一位奶奶帶著國小5年級的孫女來店裡兌換幸福種子餐，在等待過程不斷向他答謝，並說他們家經濟狀況不佳，且是隔代教養，這一份餐點是孫女人生中第一次吃到義大利麵，當下讓他忍不住眼眶泛紅，同時也認為自己做的是「有意義的事」。

也曾有家長回饋，因孩子表現優異可獲得1張幸福種子卡，沒想到因為這1張卡片，牽起平時分散於三地生活的家族成員決定一起來聚餐，並慶祝孩子的優秀表現，凝聚一家人感情。

今天信勢國小校長曾德鴻也帶領10位孩子，一同來店裡使用「幸福種子卡」，新竹縣教育局副局長蔡淑貞也特定頒發縣府感謝狀，感謝吳德建義舉，讓弱勢及進取的學生感到溫暖及鼓勵，在求學期間能更積極進取、不怕困難勇敢向前追求自己的夢想。