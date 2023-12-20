科技執法有死角？桃園高鐵站擬再增設 交通警察大隊回應了

桃園高鐵站為讓交通順暢，自今年6月15日起於高鐵站1及8號出口正式設置科技執法取締違規臨停及停車駕駛，執行半年以來平均件數約34件，不過難免有視線死角，因此有民眾陳情希望能再增設。桃園交通警察大隊回應，明將會勘確認是否要各再增設1支前照式鏡頭。

為維護行車順暢並提升高鐵民眾接送區周轉率，自今年6月15日起，桃園高鐵站1、8號門臨時接送區臨停等待時間逾3分鐘，依科技執法違停偵測認定後舉發，違規臨停開罰新台幣300至600元，違規停車開罰600至1200元罰鍰。

交大表示，於宣導期期間平均每天偵測違規152件，於6月15日至12月20日1及8號門共取締6157件，每月平均1025件，平均每天取締34件，已下降約8成。

不過仍有民眾陳情有些視線死角處無法取締，希望能增設鏡頭，不要有任何違規出現。交大表示，科技執法目的是阻卻，目前違規件數已下降許多，目前觀察高鐵站周邊交通已順暢許多，不過民眾有提出需求，因此明天將再確認是否要在1及8號門各增設1支鏡頭。

市議員謝美英表示，高鐵桃園站接送乘客臨停問題，在疫後乘客回籠再度浮現，高鐵運量成長，不論是計程車還是民眾接送家人，都有臨停需求，為了接駁及交通順暢，服務處與高鐵公司多次現勘微調動線。加裝科技執法是治標不治本，調整動線、增加停等空間，減少民眾不便才是政府應該做的事。