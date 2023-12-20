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新竹女驚嚇收5萬9488元天價電費單 台電查出原因致歉了
一名在新竹租屋的女子在「爆廢1公社」臉書社團貼文，表示自己收到台電最新一期帳單，費用竟高達5萬9488元，嚇到她心臟快停。台電新竹區營業處獲報後今天下午會勘了解，發現竟是電表萬位數指針因故略有往下滑動位移，因而影響計費正確，當場向用戶說明並致歉，該筆近6萬元帳單作廢，將重新計價開單。
該名女網友在臉書社團發文貼出電費單，直呼「這是一般住家會出現的電費嗎？就算欠一整年也不會有這個金額吧！台電是把年終也算進去了是吧！」她說自己租屋在大樓12樓，就算冷氣一年四季都開著也不會有這金額，「看到整個心臟都快停了！」
台電新竹區營業處今天早上也接獲女子來電1911客服專線反映電費突增，台電人員立刻約了今天下午到住處勘驗。經現場勘查，確定是現場電表（機械表）的萬位數指針因故略有往下滑動位移，致影響計費正確，新竹區營業處已當場向用戶說明並致歉。
台電新竹區營業處指出，今天也協助該名用戶拆換裝新的電表，另請用戶暫先不要繳費，營業處會重新核計電費重新掣開電費單通知用戶。並藉此呼籲其他用戶如果收到電費單，覺得用電度數異常，都可打電話到台電公司24小時客服專線1911即時反映。
該名女網友下午也立刻發文感謝台電人員積極解決錯誤的高單價電費，確認是電表的刻度「走鐘」造成誤會，事情圓滿落幕。不少網友也紛紛留言恭喜，成功守護荷包。
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