新竹女驚嚇收5萬9488元天價電費單 台電查出原因致歉了

一名在新竹租屋的女子在「爆廢1公社」臉書社團貼文，表示自己收到台電最新一期帳單，費用竟高達5萬9488元，嚇到她心臟快停。台電新竹區營業處獲報後今天下午會勘了解，發現竟是電表萬位數指針因故略有往下滑動位移，因而影響計費正確，當場向用戶說明並致歉，該筆近6萬元帳單作廢，將重新計價開單。

該名女網友在臉書社團發文貼出電費單，直呼「這是一般住家會出現的電費嗎？就算欠一整年也不會有這個金額吧！台電是把年終也算進去了是吧！」她說自己租屋在大樓12樓，就算冷氣一年四季都開著也不會有這金額，「看到整個心臟都快停了！」

台電新竹區營業處今天早上也接獲女子來電1911客服專線反映電費突增，台電人員立刻約了今天下午到住處勘驗。經現場勘查，確定是現場電表（機械表）的萬位數指針因故略有往下滑動位移，致影響計費正確，新竹區營業處已當場向用戶說明並致歉。

台電新竹區營業處指出，今天也協助該名用戶拆換裝新的電表，另請用戶暫先不要繳費，營業處會重新核計電費重新掣開電費單通知用戶。並藉此呼籲其他用戶如果收到電費單，覺得用電度數異常，都可打電話到台電公司24小時客服專線1911即時反映。