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桃園百年老樹區公所憂倒塌砍樹惹議 市府指責程序瑕疵

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮山仔頂一株百年老榕樹感染褐根病廢除列管，區公所會勘前派工剪除剩樹根，引起批評。記者曾增勳／攝影
平鎮山仔頂一株百年老榕樹感染褐根病廢除列管，區公所會勘前派工剪除剩樹根，引起批評。記者曾增勳／攝影

桃園市政府農業局列管平鎮山仔頂地區的一株百年老榕樹，因感染褐根病市府上月廢除列管，居民和文史工作者爭取老樹保留下，原定明天會勘搶救，平鎮區公所以專家學者會勘認定老樹褐根病嚴重無法救治，擔憂危及用路人，日前派工砍除剩樹根，引起批評，市府農業局今天下午表示，平鎮區公所委請廠商剪除老樹程序確有瑕疵，將請區公所檢討改進。

平鎮區山仔頂東豐路、三福路口的一株老榕樹，估計樹齡至少百年以上，成為在地居民的記憶，地方文史工作者表示，市府農業局上月行文福林里，指要解除老樹列管保護，就是為砍老樹起手式，市府的理由是老樹得褐根病，卻未與在地居民說明，在地人準備發動募款想辦法醫治老樹，農業局原排定明天會勘，未料區公所先派工砍除，剩下殘存樹根，讓民眾驚訝和不捨，質疑有關單位是否為了山豐重畫區才偷偷摸摸砍除老樹。

平鎮區公所表示，該株老樹土地屬於國有財產署，地上物及老樹也屬國財署，由平鎮區公所代管，因為老樹得了褐根病，經專家學者現場會勘，發現老樹褐根病嚴重到無法救治，樹幹中嚴重腐朽，有倒塌危險，市府經過審議確認解除老樹列管保護，完全依法行政，但為避免民眾行經危險，剪除老樹之後，相關單位才排定21日會勘之前施作，時間上誤差造成民眾誤解，

市府農業局表示，該株老樹的根病菌絲已蔓延到樹幹基部，該樹病況嚴重、病菌傳染力強，隨時有傾倒之虞，為避免危害民眾，桃園市樹木保護審議會議中，考量老樹公共安全之虞，通過申請廢止老榕樹列管保護，只是區公所在民代行文通知21日老樹會勘之前，在民眾陳情和巡查人員通報老樹有倒塌影響交通和公共安全之虞，國有財產署亦要求派工移除老樹，包商未告知平鎮區公所，強行除剪老樹主幹，平鎮區公所委外包商處理程序確有瑕疵，將請區公所配合檢討改進。

平鎮山仔頂一株百年老榕樹感染褐根病廢除列管，區公所會勘前派工剪除剩樹根，引起批評。記者曾增勳／攝影
平鎮山仔頂一株百年老榕樹感染褐根病廢除列管，區公所會勘前派工剪除剩樹根，引起批評。記者曾增勳／攝影

文史工作者 桃園 財產

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