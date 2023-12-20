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苗栗身障發展中心5歲男童顱內出血送醫 外界投訴要真相

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣身障發展中心委託教養機構開設的日間照顧中心8月初有5歲的多重障礙男童突然昏迷，送醫發現顱內出血等狀況，外界有人質疑縣府社會處迄今未對外說明。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣身障發展中心委託教養機構開設的日間照顧中心8月初有5歲的多重障礙男童突然昏迷，送醫發現顱內出血等狀況，外界有人質疑縣府社會處迄今未對外說明。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣身障發展中心委託教養機構開設的日間照顧中心8月初有一名5歲多重障礙男童突然昏迷，送醫發現有顱內出血等狀況，外界有人質疑縣府社會處迄今未對外說明，男童疑遭施暴且縣府有黑箱作業、包庇之嫌；社會處強調全案在第一時間就通知檢警「司法先行介入」，目前真相待調查釐清，男童也列入兒少保護個案，9月底已出院，後續居家照護等服務都全力投入。

署名「一群熱衷社會福利工作者」投書媒體指控說8月4日早療中心發生5歲自閉症男童頭部重創、顱內出血，無意識緊急送醫事件，事隔8天男童姑姑在爆料公社PO文，教養機構才發出聲明，期間是否通報社會處，為何社會處沒在第一時間對外說明「那是在隱瞞什麼?」兒童在教室內受的傷，為何監視器看不到什麼?

投訴指控說，如今已事隔4個多月，是有什麼難言之隱、不可告人之事嗎? 還是社會處一直包庇隱瞞事實才至今不敢公布真相？這名兒童受傷害嚴重，他們要求追查真相。

社會處表示，男童為中度多重障礙兒童，有語言、自閉等障礙，社會處當天接獲醫院通報，第一時間就通知檢警介入調查，男童9月底已出院居家照護，相關單位提供到宅早療、親子居家輔導等服務，醫院每月也3次派員到宅，由於男童處於臥床狀態，家屬照顧壓力沈重，未來將評估協助由機構中長期安置。

社會處指出，縣府先前接獲具名、不具名檢舉，具名者都已回覆說明，此案行政調查部分 ，目前並未發現承辦機構作業流程有疏失，包括家屬、教養人員都表示沒有施暴行為，現場相關監視影帶等蒐證資料都已提供檢警，全案目前司法調查中。

自閉症 司法

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