鼓勵企業增設育兒設施 桃市明年擴大補助對象

桃園平均1年約有近2萬名新生兒，出生率居六都之首，為輔導企業設置托兒設施，市府勞動局今表示，明年將擴大獎勵金適用對象，由原本250人以下企業擴大為500人以下皆可申請，加強友善育兒環境。

市府市政會議今檢視育兒職場環境，勞動局指出，桃園市目前哺集乳室設置率為95.11％、托兒設施措施設置率為94.36％。企業設置托育場地主要面臨4項困境，包括符合法規的地點難尋、立案流程繁瑣費時、對幼托領域不了解及優秀師資招募困難。

為加強打造友善育兒職場環境，市府訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」及「獎勵事業單位辦理托兒措施計畫」，鼓勵事業單位設置哺集乳室與托兒設施；目前100人以上至 250人事業單位，在依法設置哺集乳室和提供托育機構後，若額外提供1項托兒措施獎勵4萬元、2項獎勵5萬元、3項獎勵6萬元；99人以下事業單位則提供3至5萬元獎勵。

勞動局長李賢祥表示，明年市府將擴大獎勵金適用企業，由原本桃園市250人以下的企業擴大為500人以下皆可申請；只要雇主設置哺乳室、提供員工托育兒津貼、提供員工優於法令的產假、陪產假產檢假、育嬰留停申請條件等皆可申請相關經費補助。另，明年勞動檢查將全面納入性平檢查項目，鼓勵各企業建構友善育兒環境。

李賢祥表示，勞動局去年8月舉辦「友善育兒職場公民參與工作坊」，希望透過公民參與提出更多建議，讓事業單位能夠參考應用，今年也跨局處召集社會局、教育局、勞動局及學者專家組成專業輔導團，入場輔導事業單位設置托兒設施，在少子化發展下，如何打造桃園打造成宜居城市，更需要與企業攜手努力。