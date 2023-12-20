機捷運量創新高 第1.5億名乘客將獲全年TPASS月票

基北北桃1200通勤票上路至今5個多月，桃捷公司統計11月日運量突破10萬6000人次，創下營運新高，最快本周末搭乘人次即將突破1.5億人次。桃園市長張善政今表示，第1.5億乘客將獲得整年的TPASS通勤月票，前後5人也能享有3個月免費月票。此外，機捷也同步升級閘門設備，TPASS月票、愛心卡等乘客不必再走專用閘門，所有閘門都可以使用，提升方便度。

張善政今在市政會議表示，他上任後砍掉3位桃捷副總，原本有點擔心，但桃捷表現比以往更好，歷經疫情時期的低谷，目前已經恢復、甚至超越過去搭乘狀況，搭乘人次急速上升，最快在本周末迎來第1.5億位乘客；為慶祝桃捷營運創紀錄，第1.5億位幸運乘客將能獲得整年TPASS通勤月票，價值1萬4400元，幸運乘客的前後5人也能享有3個月的免費TPASS通勤月票。

張善政表示，機場捷運的搭乘人數直線增加中，已不可同日而語，為提升乘客搭乘方便性，過去持TPASS通勤月票的乘客需要走專用閘門，桃捷公司已改善設備，往後所有閘門都可以走，相信方便性會讓民眾有感。

另桃捷公司22日起於下班尖峰時間增開2班普通車、2班直達車，普通車將往返A1台北車站與機場第二航廈站，直達車則會往返A21環北站至A1台北車站，預計可紓解通勤人潮。