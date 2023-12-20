賞茶花還有免費客家點心能品嘗 新竹縣茶花季周末登場

新竹縣是全台茶花最大種植基地之一，每年更不斷培育新品種，尤其作為新竹縣縣花，新竹縣府農業處為讓更多民眾認識茶花，周末23、24日將在文化局文化廣場舉辦茶花季，不僅有茶花展示，也邀請民眾體驗客家茶花擂茶下午茶，感受濃濃客家風情。

新竹縣府農業處表示，茶花在寒冬中美麗綻放，象徵客家人堅忍不拔的硬頸精神，加上新竹縣境內大約68%為客家人，因此早在1984年就選擇以茶花為新竹縣縣花，而今年的茶花季活動，便以客家文化為主題「茶花客風」展出。

今年新竹縣茶花季以茶花搭配客家文化為主題，並搭配客家藍衫作為主視覺，現場將有各式客家文創搭配茶花裝置藝術等展覽，還有茶花飾品DIY，周六當天還有客家花鼓隊及客家文化表演，民眾前來也能參觀客家文創及花卉創作禪繞藝術展覽，活動還提供免費客家點心供民眾品嘗。

農業處也特別與文化局合作，提供茶花木製雕刻杯墊推廣，並在明年1月23日至28日於美術館舉辦茶花藝術展，邀請多名新竹縣在地畫家以茶花畫作參展，以台灣首創的「茶花客家風」設計展出模式，充分代表客家精神及在地文化。

新竹縣府農業處指出，茶花新育成品種美不勝收，已成新竹縣重要代表花卉之一，新竹縣也是種植茶花最多的縣巿，高潔的山茶花不畏寒冬，越冷越開花，更象徵客家不屈不撓的精神，歡迎民眾到新竹縣體驗茶花客風之旅，感受濃濃客家風情。