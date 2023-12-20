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中年婦參加多元就業開發方案 鐵飯碗蛻變專業導覽員

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
陳佩菁歷經一年補助期滿後，在積極學習的態度及對導覽的熱忱下，成功幫自己爭取到正式導覽員一職。圖／桃竹苗分署
陳佩菁歷經一年補助期滿後，在積極學習的態度及對導覽的熱忱下，成功幫自己爭取到正式導覽員一職。圖／桃竹苗分署

中年婦女成功再就業！苗栗縣55歲的陳佩菁離開職場逾10年，再度重返職場時卻因中高齡及二度就業婦女的雙重身分，面臨就業市場嚴峻挑戰，她透過苗栗就業中心的媒合下加入「多元就業開發方案」擔任計畫進用人員，從事農特產品製作及旅遊推廣員工作，並在1年期滿後成功轉任專業導覽員，開啟嶄新的人生。

原本擁有鐵飯碗的陳佩菁，為照顧家人而離開長期服務的台鐵管理局，期間雖有過短暫的就業機會，卻因工作技能的落差，一直無法穩定就業，後來她前往苗栗就業中心諮詢，被推介至苗栗縣西湖鄉休閒產業發展協會擔任「多元就業開發方案」的計畫進用人員，挑戰未曾接觸過的農特產品研發、文史導覽及旅遊服務。

歷經一年補助期滿後，陳佩菁積極學習的態度及對導覽的熱忱，幫自己爭取到正式導覽員一職，也從遊客的回饋得到成就感和自信心。她說，非常感謝苗栗就業中心的專業諮詢，讓她在人生低潮時有新契機，並在每次訪視時關心工作情形、給予支持，有機會發現自己潛能，完成自我實現。

西湖鄉休閒產業發展協會理事長張永慶表示，該協會為推動地方產業發展，近年向桃竹苗分署申請「多元就業開發方案」，提供在地失業者就業機會，協會對於進用人員陳佩菁的工作態度及能力，高度肯定，因此支持她取得環境教育人員的資格，在多元就業開發方案計畫結束後，由協會自聘為正職人員。

勞動部桃竹苗分署長林淑媛則表示，在國內人口高齡化及產業缺工的影響下，勞動部推出「中高齡者及高齡者就業促進計畫」及「婦女再就業計畫」，紓緩疫後產業基層人力缺工問題。當中婦女再就業計畫提供「自主訓練獎勵」鼓勵婦女精進職業技能；「再就業獎勵」鼓勵婦女重返職場並穩定就業；「雇主工時調整獎勵」， 鼓勵雇主提供有照顧家庭需求的婦女，工時調整工作或部分工時工作，協助婦女取得工作與生活平衡，順利就業。

陳佩菁歷經一年補助期滿後，在積極學習的態度及對導覽的熱忱下，成功幫自己爭取到正式導覽員一職。圖／桃竹苗分署提供
陳佩菁歷經一年補助期滿後，在積極學習的態度及對導覽的熱忱下，成功幫自己爭取到正式導覽員一職。圖／桃竹苗分署提供

重返職場 中高齡 勞動部 失業

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