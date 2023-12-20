快訊

出國旅遊遇直播主霸占店家還瞪人 網友怒：拜託別丟台灣人的臉

白營悶燒 謝立功開砲：柯文哲未達第二 黃珊珊辭立委負責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市府元旦升旗限2000人 搶限量禮包再抽iPad等好禮

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府今天宣布明年元旦13個行政區將同步舉辦升旗典禮，市府前廣場升旗活動則開放2000個線上報名名額，參與即可領取元旦限定禮包和小國旗。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府今天宣布明年元旦13個行政區將同步舉辦升旗典禮，市府前廣場升旗活動則開放2000個線上報名名額，參與即可領取元旦限定禮包和小國旗。記者朱冠諭／攝影

即將迎來2024年，桃園市政府今天宣布明年元旦13個行政區將同步舉辦升旗典禮，市府前廣場升旗活動則開放2000個線上報名名額，參與即可領取元旦限定禮包和小國旗。25日還將推出網路活動「元旦大幸運線上輪盤遊戲」，更有機會抽中iPad、隨身藍牙喇叭等好禮。

桃園市長張善政表示，市府前升旗活動主題為「活力向前 龍耀桃園」，除規畫金曲歌王殷正洋、國旗達人張老旺、建德國小合唱團老中青三代領唱國歌，也邀請陸軍專科學校戰鼓隊、新興高中學生合力展開巨幅旗，讓現場參與元旦升旗的市民感受氣勢磅陀的氛圍，用活力迎接嶄新的一年。

民政局表示，市府前升旗活動將於明天在桃園區公所網站上開放2000個線上報名名額，憑線上報名成功序號，到場可領取手持元旦限定「活力包」、「活力繩」及「手搖小國旗」，活動在市長臉書、「桃園事」、及「桃園民政好厝邊」也都有線上直播。

民政局表示，桃園市升旗典禮今年首度規畫巨幅國旗展旗，邀請到新興高中60名學生，以快跑方式合力展開20乘30公尺的巨幅國旗，畫面震撼磅礡，透過展旗象徵台灣迎向2024光榮未來，還將邀請亞洲有氧天王潘若迪帶來活力健康操，陪早起升旗的民眾迎接新的一年，其餘行政區也會發揮不同文化特色來行銷各區升旗典禮。

另，網路活動「元旦大幸運線上輪盤遊戲」將在25日開跑，活動將於「桃園民政好厝邊」臉書粉絲頁上線，透過輪盤轉動的趣味小遊戲，傳遞13區升旗資訊給市民，市民1天也可以參與1次抽獎活動，有機會獲得iPad、隨身藍牙喇叭及限量神秘好禮。

桃園市長張善政今天宣布明年元旦13個行政區將同步舉辦升旗典禮，市府前廣場升旗活動則開放2000個線上報名名額，參與即可領取元旦限定禮包和小國旗。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天宣布明年元旦13個行政區將同步舉辦升旗典禮，市府前廣場升旗活動則開放2000個線上報名名額，參與即可領取元旦限定禮包和小國旗。記者朱冠諭／攝影

元旦升旗 國旗 張善政 桃園

延伸閱讀

彰化元旦升旗彰中管弦樂伴奏學生領唱 動漫變裝競賽登場

張善政挨批神隱 桃市府反酸鄭運鵬：生意做千里到對岸去

沒有蕭規曹隨 苗栗縣長鍾東錦的就職周年、元旦升旗不一樣

龍潭大池2024有220秒跨年煙火秀 桃市府趕工修繕夜間燈光

相關新聞

陳椒華控國保地變議員私人豪宅 竹縣府：無核發執照

立委陳椒華與律師連郁婷今天上午到新竹縣政府前開記者會，控訴寶山鄉「有謙家園社區」嚴重違建，公共服務區竟成新竹市議員吳國寶...

桃市府元旦升旗限2000人 搶限量禮包再抽iPad等好禮

即將迎來2024年，桃園市政府今天宣布明年元旦13個行政區將同步舉辦升旗典禮，市府前廣場升旗活動則開放2000個線上報名...

桃捷綠線列車模型亮相 明年底交車

桃園捷運綠線全線21站，藝文園區站（G11站）以北13個站預訂2026年底通車，車廂模型昨天首度亮相，實體車廂明年底運抵...

快儲水！竹市東區22日冬至停水45小時 設23處臨時供水站

趕快儲水！自來水公司三區處指出，因配合北區工程處辦理「竹科園區三路介壽路送水管統包工程」900mm PSCP管線銜接斷管...

航空城張善政透露最新進度 星宇等8知名企業將進駐

桃園航空城計畫如火如荼進行中，最新進度航空城優先產專區目前已完成7塊基地招商，將引進星宇航空、統一超商、藥華醫藥、大樹醫...

「苗栗陶瓷博物館典藏展」明起開幕 展出70件典藏作品

苗栗縣政府為推廣陶瓷藝術親民普及化，明天起在苗栗陶瓷博物館舉辦「苗栗陶瓷博物館典藏展」，展期將至明年2月底，會場展出超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。