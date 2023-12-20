桃市府元旦升旗限2000人 搶限量禮包再抽iPad等好禮

即將迎來2024年，桃園市政府今天宣布明年元旦13個行政區將同步舉辦升旗典禮，市府前廣場升旗活動則開放2000個線上報名名額，參與即可領取元旦限定禮包和小國旗。25日還將推出網路活動「元旦大幸運線上輪盤遊戲」，更有機會抽中iPad、隨身藍牙喇叭等好禮。

桃園市長張善政表示，市府前升旗活動主題為「活力向前 龍耀桃園」，除規畫金曲歌王殷正洋、國旗達人張老旺、建德國小合唱團老中青三代領唱國歌，也邀請陸軍專科學校戰鼓隊、新興高中學生合力展開巨幅旗，讓現場參與元旦升旗的市民感受氣勢磅陀的氛圍，用活力迎接嶄新的一年。

民政局表示，市府前升旗活動將於明天在桃園區公所網站上開放2000個線上報名名額，憑線上報名成功序號，到場可領取手持元旦限定「活力包」、「活力繩」及「手搖小國旗」，活動在市長臉書、「桃園事」、及「桃園民政好厝邊」也都有線上直播。

民政局表示，桃園市升旗典禮今年首度規畫巨幅國旗展旗，邀請到新興高中60名學生，以快跑方式合力展開20乘30公尺的巨幅國旗，畫面震撼磅礡，透過展旗象徵台灣迎向2024光榮未來，還將邀請亞洲有氧天王潘若迪帶來活力健康操，陪早起升旗的民眾迎接新的一年，其餘行政區也會發揮不同文化特色來行銷各區升旗典禮。

另，網路活動「元旦大幸運線上輪盤遊戲」將在25日開跑，活動將於「桃園民政好厝邊」臉書粉絲頁上線，透過輪盤轉動的趣味小遊戲，傳遞13區升旗資訊給市民，市民1天也可以參與1次抽獎活動，有機會獲得iPad、隨身藍牙喇叭及限量神秘好禮。