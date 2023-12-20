陳椒華控國保地變議員私人豪宅 竹縣府：無核發執照

立委陳椒華與律師連郁婷今天上午到新竹縣政府前開記者會，控訴寶山鄉「有謙家園社區」嚴重違建，公共服務區竟成新竹市議員吳國寶的私人豪宅，更開挖緊鄰的國土保安用地違法興建地下私人會所。吳國寶說，莫須有的事不想回應。新竹縣府工務處表示，針對指控的部分，並無核發執照。

陳椒華指出，內政部國土管理署18日辦理會勘，確認寶君建設負責人吳國寶豪宅蓋在有謙家園的公共服務區用地上，違反環評及開發計畫，且擴及國土保安用地，地面下竟是吳國寶豪宅的餐廳、健身房、三溫暖及游泳池，地面層是停車場及花園，地上及地下建物均是違建。

陳椒華表示，服務區建物的建照許可為辦公室，地下1層為機房、停車場及儲藏空間等，但從配置圖顯示現況與建照明顯不符，吳國寶竟將公共服務區變私人豪宅，更擴及緊鄰國土保安用地，新竹縣政府涉嫌違法核發使用執照，請新竹縣政府說明吳國寶私人會所建照、使照與實況不符的處置方式，並盡速認定違建及強制拆除。

律師連郁婷說，新竹縣對於違建的拆除費用，每年只有編列100萬，這樣的數字除了嚴重不足之外，也容易讓新竹縣政府對列管的違建變得有「選擇權」，若有謙家園真的沒有按圖施作，縣政府最後的做法也可能只是列管，這樣的違建存在在山坡地上是否真的安全？

新竹縣政府工務處表示，針對指控的部分，並無核發執照，涉及違反農業、地政部分由農業處、地政處裁處，工務處將針對違規擴大使用的部分，依據違章建築處理辦法查處。

吳國寶則表示，莫須有的事，不想回應。