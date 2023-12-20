桃捷綠線列車模型亮相 明年底交車

桃園捷運綠線全線21站，藝文園區站（G11站）以北13個站預訂2026年底通車，車廂模型昨天首度亮相，實體車廂明年底運抵桃園，隨後執行半年靜態、半年動態運轉行駛測試，捷工局長劉慶豐表示，通車目標不變，「可期待且相當有把握」。

市府昨天舉辦綠線捷運工程技術經驗分享與研討，捷工局表示，捷運綠線是第1條桃園人自己興建的捷運，綠捷車廂外觀和內裝去年透過I-Voting投票活動決定，作品「綠意盎然」獲最高票；各車站命名活動預計明年1月開跑，3月邀全民投票。

局長劉慶豐說，昨天展示按比例縮小的列車，可看見車體是鋁合金焊接，和以往鉚釘技術不同，不留下一個一個接點，有助列車行駛更穩定，綠線設計為全自動無人駕駛系統的中運量系統，今年已完成實體車輛系統設計並啟動製造。

劉慶豐說，第1組實體列車明年12月運抵桃園，將在北機廠以及主線靜、動態測試，同時整合系統，測試路段就在2026年底先行通車的藝文園區站（G11）以北到坑口站接機捷。

其中，G11、G12站（中正北路、同安街口）為地下站，G13（中正北、南竹路口）以北11個站為高架，後年就可以看見綠捷在高架行駛測試的畫面，屆時供電、號誌、通訊都要整合。

桃園市長張善政說，捷運工程技術及經驗一脈相承，桃園捷運工程與雙北有許多共通之處，但也有不一樣的地方，尤其桃園地質條件不同，他上任後，捷運局解決許多挑戰，包括工程技術面、與桃園共站的文資問題及滲眉埤機廠不順利等，對通車目標他也有信心。

張善政說，工程克服穿越國道1號、跨越高鐵、採用全國捷運工程最大直徑的潛盾機挖隧道、在路幅只有15公尺的桃園火車站前中正路掘進，以路線繞行方式保護古蹟景福宮，是相當寶貴的工程經驗。