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竹縣星兒共助協會包場電影「小曉」 盼社會能同理與包容

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣星兒共助協會長期關注兒童早療議題，今天包場金馬電影《小曉》，特別邀請兒童家長進場觀影。圖／新竹縣星兒共助協會提供
新竹縣星兒共助協會長期關注兒童早療議題，今天包場金馬電影《小曉》，特別邀請兒童家長進場觀影。圖／新竹縣星兒共助協會提供

新竹縣星兒共助協會長期關注兒童早療議題，今天包場金馬電影《小曉》，特別邀請兒童家長進場觀影，《小曉》導演靳家驊、監製王小茵受邀參與包場放映與家長於映後交流，靳家驊說，《小曉》就是希望能把這些有距離的真實帶到你面前，讓你更有同理心。

新竹縣議員歐陽霆、呂宛庭到場相挺，導演靳家驊、監製王小茵也與和在場特教生、家長們進行交流，一起尋找社會更友善的可能。

統籌電影包場的新竹縣星兒共助協會表示，竹北市孩子是整個13鄉鎮最多的，竹北也是新竹縣特殊生最多的轄區，此次辦理電影觀賞是希望從多元文化觀點看親職教養，讓所有家長更能理解小孩的處境，也學會如何引導自己的孩子，去同理並包容有特殊氣質的孩子。

新竹縣星兒共助協會理事長彭薇玫看到小曉的劇情介紹為之感動，協會邀請家長共同支持「電影懂孩子活動」，一起推動共融教育。《小曉》劇情是在描述一位活在自己世界的女孩，因為一個令人揪心的祕密，讓她在學校被同學霸凌孤立。影片結束後，劇組與觀眾進行交流互動，透過《小曉》，大家可以反思平日待人處事是否有同理心，以平視的目光看世界。

靳家驊也表示，電影就像一個朋友，他會帶著你去認識不同的世界，《小曉》就是希望能把這些有距離的真實帶到你面前，讓你更有同理心。

《小曉》導演靳家驊、監製王小茵受邀參與包場放映與家長於映後交流。圖／新竹縣星兒共助協會提供
《小曉》導演靳家驊、監製王小茵受邀參與包場放映與家長於映後交流。圖／新竹縣星兒共助協會提供

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