揭密夫妻法定財產制及婚後財務共識 女性講座竹北開講
為幫助女性更了解財務及法律，在婚姻中建立財富保護網，明典法律事務所主持律師張婉娟與晟鈦公司財務長邱懷青本周五（29日）將於新竹縣竹北市Go Art Café舉辦女性講座「結婚除了愛，還有法律與財務」，除了講解何謂夫妻法定財產制，還有如何與另一半凝聚財務共識、善用儲蓄法共創美好的藍圖，歡迎民眾踴躍報名。
明典法律事務所指出，女人是家裡最重要的風水，女人在家庭中，應該更了解財務及法律，才能好好保護自己，同時保護家庭和孩子，為秉持這樣的信念，律師張婉娟與晟鈦公司財務長邱懷青將於本周五（29日）聯手打造「結婚除了愛，還有法律與財務」講座，內容涵括婚姻中的理財規畫與法律指南。
張婉娟律師長期於新竹地區執業，有將近8年法律工作經驗，且已完成CCCH華人共親職中心家事親職協調高階培訓課程，擅長各類家事事件，具備豐富的家事訴訟及非訟實戰經驗。
邱懷青財務長則有超過10年本土、外資銀行工作經驗，具有CFP國際認證理財規劃師身分，同時也是掌管企業金流的上市公司財務長，她獨創的「5311理財法」有紀律地儲蓄及投資，目前打造的被動收入即足以支應家庭開支，也曾與TutorABC教育集團攜手推出《人人都可以是家庭財務長》線上理財課程。
張婉娟律師表示，透過本場講座，聽眾可以初步認識何謂夫妻法定財產制，也能了解在婚姻中沒有白紙黑字的協議一樣有效，甚至學習到面臨7年之癢時如何蒐證自保。
邱懷青財務長則說，本場講座將教導聽眾如何與另一半擬聚財務共識、並善用儲蓄法共創美好的藍圖，也可以學習到假如與另一半「變面」時要如何建立自己的財富保護網。
明典法律事務所表示，歡迎民眾踴躍報名（https://lin.ee/jHtFeYu），報名費500元含飲品，不論是單身女性、新手人妻、還是二寶媽咪，都可報名聆聽。
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