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揭密夫妻法定財產制及婚後財務共識 女性講座竹北開講

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為幫助女性更了解財務及法律，明典法律事務所主持律師張婉娟與晟鈦公司財務長邱懷青本周五將於竹北市舉辦女性講座「結婚除了愛，還有法律與財務」。圖／明典法律事務所提供
為幫助女性更了解財務及法律，明典法律事務所主持律師張婉娟與晟鈦公司財務長邱懷青本周五將於竹北市舉辦女性講座「結婚除了愛，還有法律與財務」。圖／明典法律事務所提供

為幫助女性更了解財務及法律，在婚姻中建立財富保護網，明典法律事務所主持律師張婉娟與晟鈦公司財務長邱懷青本周五（29日）將於新竹縣竹北市Go Art Café舉辦女性講座「結婚除了愛，還有法律與財務」，除了講解何謂夫妻法定財產制，還有如何與另一半凝聚財務共識、善用儲蓄法共創美好的藍圖，歡迎民眾踴躍報名。

明典法律事務所指出，女人是家裡最重要的風水，女人在家庭中，應該更了解財務及法律，才能好好保護自己，同時保護家庭和孩子，為秉持這樣的信念，律師張婉娟與晟鈦公司財務長邱懷青將於本周五（29日）聯手打造「結婚除了愛，還有法律與財務」講座，內容涵括婚姻中的理財規畫與法律指南。

張婉娟律師長期於新竹地區執業，有將近8年法律工作經驗，且已完成CCCH華人共親職中心家事親職協調高階培訓課程，擅長各類家事事件，具備豐富的家事訴訟及非訟實戰經驗。

邱懷青財務長則有超過10年本土、外資銀行工作經驗，具有CFP國際認證理財規劃師身分，同時也是掌管企業金流的上市公司財務長，她獨創的「5311理財法」有紀律地儲蓄及投資，目前打造的被動收入即足以支應家庭開支，也曾與TutorABC教育集團攜手推出《人人都可以是家庭財務長》線上理財課程。

張婉娟律師表示，透過本場講座，聽眾可以初步認識何謂夫妻法定財產制，也能了解在婚姻中沒有白紙黑字的協議一樣有效，甚至學習到面臨7年之癢時如何蒐證自保。

邱懷青財務長則說，本場講座將教導聽眾如何與另一半擬聚財務共識、並善用儲蓄法共創美好的藍圖，也可以學習到假如與另一半「變面」時要如何建立自己的財富保護網。

明典法律事務所表示，歡迎民眾踴躍報名（https://lin.ee/jHtFeYu），報名費500元含飲品，不論是單身女性、新手人妻、還是二寶媽咪，都可報名聆聽。

本次講座內容包括婚後法律、財務等專業資訊。圖／明典法律事務所提供
本次講座內容包括婚後法律、財務等專業資訊。圖／明典法律事務所提供
「結婚除了愛，還有法律與財務」講座由明典法律事務所主持律師張婉娟與晟鈦公司財務長邱懷青聯合主講。圖／明典法律事務所提供
「結婚除了愛，還有法律與財務」講座由明典法律事務所主持律師張婉娟與晟鈦公司財務長邱懷青聯合主講。圖／明典法律事務所提供

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