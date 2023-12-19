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桃園大溪橋旁人行道破損惹民怨 工務段明年4月施工改善
桃園市台4線大溪區瑞安路一段人行道年久失修、鋪面地磚破損積水長達1公里，屢造成行人跌倒受傷，民眾陳情改善，市議員陳治文今天邀集公路局復興工務段等單位會勘決定，復興工務段明年上半年編列經費和進行該人行道改善施工，配合市政改善照明友善人行空間。
陳治文表示，她接獲不少大溪民眾陳情抱怨，大溪瑞安路一段長約1公里的人行道，長期失修、人行道鋪面破損、逢雨積水，易造成行人跌倒受傷，對行人相當不友善，尤其瑞安路一段在大溪人行步道橋至武嶺橋段，周邊景點有大型遊客車輛停車場，遊客多，擔心行人危險，市府應與復興工務段研商改善人行道周邊工程，維護行人安全。
公路局北區養工分局復興工務段長吳世傑表示，大溪區瑞安路一段人行道約1公里，由於鋪面老舊破損、人行道凹凸不平，影響行人通行，該工務段派員實地會勘，決定明年爭取預算預估1千萬元，預計明年4月進行大溪瑞安路一段人行道改善工程，維護行人走路安全。
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