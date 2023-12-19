蘋菓西打產線獲准復工 桃園：每月不定期稽查

大西洋飲料旗下知名飲料蘋菓西打，5月因出現不明沉澱物被要求停工。桃園市衛生局今天說，已同意大西洋飲料自11月16日起2號及3號產線生產蘋菓西打產品，後續將每月不定期稽查。

桃園市政府衛生局下午發布新聞稿表示，5月18日接到新北市政府衛生局通知，大飲的蘋菓西打鋁罐330毫升及寶特瓶600毫升產品檢出沉澱物。

衛生局指出，當時稽查發現平鎮廠2號及3號產線部分設備裸露、管線斑駁及天花板霉斑等缺失，依據食品安全衛生管理法命暫停作業。

衛生局說，大飲後續向桃園衛生局提具產線改善報告書，經衛生局召開專家學者審議，會同食藥署、新北市衛生局及專家學者至廠內查核並抽驗，檢驗結果符合飲料類衛生標準及該公司廠內制訂的管制標準。

衛生局表示，已同意大飲平鎮廠自11月16日起2號及3號產線生產蘋菓西打鋁罐330毫升、寶特瓶600毫升產品；後續為確保蘋菓西打於市面流通安全，將每月不定期稽查廠內環境衛生及抽驗市售產品。