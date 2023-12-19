叮叮噹！桃園消防化身耶誕老人宣導 發電機點亮七彩耶誕燈

耶誕節將至，桃園民間企業為回饋社會，購入造價近10萬元的發電機當作耶誕禮物，捐贈給桃園市消防局第一大隊八德分隊，為了回饋這份珍貴的禮物，八德區3個消防分隊近期共同舉辦一系列消防宣導活動，特別結合耶誕氣氛，將宣導品包裝成耶誕禮物送給小朋友們，讓孩子們除了享受歡樂的耶誕氣氛，同時學習消防安全知識。

八德消防分隊指出，感謝芝普企業公司贈送的2組變頻式發電機，除了重量輕及體積小，啟動功率也比以前高，擁有900W連續運行5個多小時功率，可供長時間救災使用，大大提升救災效率及便捷性，由於災難發生時伴隨著斷電斷水或無法連接電網，發電機能提供持續的電力供應，支持各式電動消防器材運作，且電動化消防裝備具有更高的精確性及控制性，在緊急情況下可降低事故風險。

適逢耶誕節前夕，八德消防分隊邀請幼兒園小朋友們到消防隊進行參訪，小朋友們化身小小消防員，體驗消防員的工作日常。最後活動結束大合照，八德消防分隊特別使用受贈的發電機，點亮五顏六色的耶誕燈，作為發電機的啟動儀式，同時將精美的耶誕禮物送給小朋友，留下難忘的耶誕節回憶。

而大湳及茄苳消防分隊也準備一系列宣導活動，12月24日耶誕夜當天只要到大湳消防分隊打卡分享，即可獲得精美的宣導品；茄苳消防分隊則是由消防及義消扮演耶誕老公公，到寶貝潛能發展中心進行宣導及捐贈活動。