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叮叮噹！桃園消防化身耶誕老人宣導 發電機點亮七彩耶誕燈

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
八德消防分隊特別使用民間企業贈予的發電機，點亮五顏六色的耶誕燈。記者周嘉茹／翻攝
八德消防分隊特別使用民間企業贈予的發電機，點亮五顏六色的耶誕燈。記者周嘉茹／翻攝

耶誕節將至，桃園民間企業為回饋社會，購入造價近10萬元的發電機當作耶誕禮物，捐贈給桃園市消防局第一大隊八德分隊，為了回饋這份珍貴的禮物，八德區3個消防分隊近期共同舉辦一系列消防宣導活動，特別結合耶誕氣氛，將宣導品包裝成耶誕禮物送給小朋友們，讓孩子們除了享受歡樂的耶誕氣氛，同時學習消防安全知識。

八德消防分隊指出，感謝芝普企業公司贈送的2組變頻式發電機，除了重量輕及體積小，啟動功率也比以前高，擁有900W連續運行5個多小時功率，可供長時間救災使用，大大提升救災效率及便捷性，由於災難發生時伴隨著斷電斷水或無法連接電網，發電機能提供持續的電力供應，支持各式電動消防器材運作，且電動化消防裝備具有更高的精確性及控制性，在緊急情況下可降低事故風險。

適逢耶誕節前夕，八德消防分隊邀請幼兒園小朋友們到消防隊進行參訪，小朋友們化身小小消防員，體驗消防員的工作日常。最後活動結束大合照，八德消防分隊特別使用受贈的發電機，點亮五顏六色的耶誕燈，作為發電機的啟動儀式，同時將精美的耶誕禮物送給小朋友，留下難忘的耶誕節回憶。

而大湳及茄苳消防分隊也準備一系列宣導活動，12月24日耶誕夜當天只要到大湳消防分隊打卡分享，即可獲得精美的宣導品；茄苳消防分隊則是由消防及義消扮演耶誕老公公，到寶貝潛能發展中心進行宣導及捐贈活動。

中路消防分隊則考量近期天冷，到幼兒園進行耶誕活動之餘並結合一氧化碳宣導，提醒孩童在家中使用燃氣熱水器時透過簡單的觀察，謹記「保持室內通風」，活動中小朋友們一同與消防隊員共同寫下耶誕卡片，點綴消防隊的耶誕樹，希望孩童都能帶著禮物平安歡度耶誕。

耶誕節前夕，八德消防分隊邀請幼兒園小朋友們到消防隊進行參訪，小朋友們化身小小消防員。記者周嘉茹／翻攝
耶誕節前夕，八德消防分隊邀請幼兒園小朋友們到消防隊進行參訪，小朋友們化身小小消防員。記者周嘉茹／翻攝
中路消防分隊帶著小朋友們寫下耶誕卡片，點綴消防隊的耶誕樹。記者周嘉茹／翻攝
中路消防分隊帶著小朋友們寫下耶誕卡片，點綴消防隊的耶誕樹。記者周嘉茹／翻攝
桃消準備一系列宣導活動結合耶誕節，帶領小朋友們度過難忘的回憶。記者周嘉茹／翻攝
桃消準備一系列宣導活動結合耶誕節，帶領小朋友們度過難忘的回憶。記者周嘉茹／翻攝

耶誕節 消防員 桃園

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