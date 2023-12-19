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快儲水！竹市東區22日冬至停水45小時 設23處臨時供水站
趕快儲水！自來水公司三區處指出，因配合北區工程處辦理「竹科園區三路介壽路送水管統包工程」900mm PSCP管線銜接斷管連絡，需要停水施工，因此，新竹市與新竹縣竹北市、芎林鄉將從22日晚間10點到24日晚間7點停水，時間達45小時，估計4萬8000用戶受到影響，目前竹市已設有23處臨時供水站，竹北市1處，芎林鄉2處，有需要的民眾可前往取水。
自來水公司表示，本周五停水區域，新竹市共22里，包括金山里、關新里、科園里、仙水里、關東里、龍山里、光明里、下竹里、建功里、立功里、軍功里、埔頂里、新莊里、建華里、南大里、頂竹里、東山里、綠水里、高峰里、新光里、新興里、公園里。新竹縣竹北市停水區域則有東海里；芎林鄉有2村，分別為/上山村、下山村。
自來水公司指出，三區處將設臨時供水站，其中新竹市設置23處、竹北市設置1處、芎林鄉設置2處。詳細地址可洽台灣自來水公司第三區管理處網頁或洽詢各里辦公室。這次停水戶數約4萬8000戶，提醒用戶注意及提早儲水備用，並配合節約用水。
台水公司安排的臨時供水站，新竹市包括金山里集會所、關東里兒四公園、安康街5巷籃球場、關東公園、新莊車站停車場、科園里集會所、家扶中心、新莊里集會所、關埔公園、慈雲路停車場、埔頂里集會所、立功社區關懷據點、馬偕兒童醫院、軍功里集會所、光復路二段155巷口、公園里活動中心、高峰公園、建華國中、東山里集會所、綠水里集會所、後站公園、頂竹里集會所、南大里活動中心。
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